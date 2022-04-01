نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا تجديد عقد زياد الصحفي

أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، رسميا، تجديد عقد المدافع زياد الصحفي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على ”تويتر“ فيديو يؤكد تجديد اللاعب، وعلق: ”زياد.. مكمّل في الاتحاد“.

🎥| زيــاد .. مكمّل في الاتحاد ✍️ pic.twitter.com/3Re1DOc9xW — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 1, 2022

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن عقد الصحفي الجديد سيكون لمدة 3 مواسم مقبلة، ولم توضح تفاصيل العقد بين إدارة النادي والمدافع الاتحادي.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ ذكرت سابقا، أن نادي الاتحاد قدم عرضا للاعب بلغت قيمته 7 ملايين ريال في العام، وكانت الإدارة تنتظر رد الصحفي عليها بعد العودة من مشاركة المنتخب في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

وكان عقد زياد، البالغ 27 عاما، مع العميد ينتهي في الصيف المقبل، وشارك في عدة مباريات دولية مع المنتخب السعودي لكرة القدم.

ويعد زياد الصحفي أحد أبناء نادي الاتحاد، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2015.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 60 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال.

ويواجه نادي الاتحاد نظيره الفيحاء، يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان نادي الاتحاد قد تأهل لنصف نهائي كأس الملك بعد التغلب على نظيره نادي التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع النهائي.

وقد تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي مع عدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الحالي وللمنافسة على البطولات المشارك فيها الفريق.