مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم

أسفرت قرعة كأس العالم 2022 التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة في قطر، عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة قوية.

وضمن منتخب السعودية التأهل إلى كأس العالم، مع 3 منتخبات آسيوية أخرى، هي إيران، اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تتنافس كل من الإمارات وأستراليا على بطاقة خامسة، أمام بيرو.

وأسفرت قرعة كأس العالم، عن وقوع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، وبولندا.

نحن هنا في #كأس_العالم! 🇸🇦 العمل يبدأ من الآن! 🦅 pic.twitter.com/Ao7LcWyb5N — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 1, 2022

وسيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي وكذلك منتخب إيران في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، بينما ستلعب إسبانيا مع ألمانيا في مواجهة بين فائزين سابقين في المجموعة الخامسة.

وتلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدانمارك وتونس، في المجموعة الرابعة.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، مع انطلاق حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بالموسيقى والرقص.

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف ومن بينهم مدربو منتخبات وطنية ولاعبون فازوا بكأس العالم ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم، الذين احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول. وألقت الفنانة المصرية شريهان كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط.

وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني لوتار ماتيوس والإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والبرازيلي كافو.

ويغطي الحدث الكبير مئات المراسلين وطواقم البث من جميع أنحاء العالم.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبا متأهلا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات الـ 32 المشاركة، بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية في يونيو حزيران المقبل، حيث تتنافس ثمانية منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.