الكشف عن "لعيب" تميمة كأس العالم قطر 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، عن التميمة الخاصة بالبطولة، والتي جاءت باسم ”لعيب“، وذلك خلال مراسم حفل قرعة البطولة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، في انتظار مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022.

وسيعرف مدربو المنتخبات الوطنية ولاعبون فازوا بكأس العالم وشخصيات قطرية بارزة ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل سيقدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا، والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني لوتار ماتيوس، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والبرازيلي كافو.

ويغطي الحدث الكبير مئات المراسلين وطواقم البث من جميع أنحاء العالم.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبًا متأهلًا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية، في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تتنافس 8 منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.

ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 4 مستويات، كل مستوى يضم 8 منتخبات وفقًا لترتيبهم في تصنيف الفيفا عن الشهر الماضي.

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي، المكسيك، الولايات المتحدة

المستوى الثالث: المغرب، تونس، إيران، اليابان، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، السنغال

المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا، بالإضافة إلى المنتخبات الـ 3 التي ستتأهل من الملحق.

المنتخبات المتأهلة

أوروبا: ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا، سويسرا

أفريقيا: السنغال، غانا، تونس، المغرب، الكاميرون.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، الإكوادور.

آسيا: قطر (البلد المستضيف)، السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران.

أمريكا الشمالية: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.