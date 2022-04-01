بث مباشر لقرعة كأس العالم قطر 2022

بشغف كبير تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم الحدث الأبرز بين الأحداث في العام الحالي، وهو قرعة كأس العالم 2022.

وتُقام قرعة كأس العالم 2022 في قطر، مساء اليوم الجمعة، وذلك قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة في نوفمبر المقبل، حيث تستمر حتى ديسمبر.

وتبدأ إجراءات القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

وستكون القناة الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 هي ”بي إن سبورت الإخبارية“ (beIN SPORTS NEWS).

ويمكن أيضًا مشاهدة البث المباشر لقرعة كأس العالم من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وذلك على موقع ”يوتيوب“.

نظام القرعة

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، عن نظام قرعة كأس العالم 2022، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الفيفا لشهر مارس.

ستتواجد في كل مستوى 8 منتخبات، وسيتواجد منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره فريق البلد المستضيف.

تبدأ عملية سحب الكرات من المستوى الأول حتى اكتمال رؤوس المجموعات، ثم يتم عمل الطريقة نفسها للمستويات الأخرى على التوالي حتى اكتمال المجموعات.

وضمنت الـ29 منتخبا مقعدها بالفعل في كأس العالم 2022، وإضافة إلى قطر، تأهل 12 منتخبا من أوروبا، و5 من أفريقيا، و4 من آسيا، ومثلها من أمريكا الجنوبية، و3 من أمريكا الشمالية.

ومن المُنتظر أن يتم حسم المنتخبات الـ3 الأخرى في يونيو المقبل، عندما تُقام مباريات الملحق الأوروبي، وملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، وملحق أمريكا الشمالية ضد أوقيانوسيا.

وسيتواجد منتخب قطر في الوعاء الأول، باعتباره المضيف، إلى جانب أفضل 7 منتخبات في التصنيف ممن تأهلت للمونديال، وهكذا في الوعاءين الثاني والثالث، فيما سيضم الوعاء الرابع المنتخبات الأقل في التصنيف، مع المنتخبات المتأهلة من مباريات الملحق في يونيو المقبل.

الوعاء الأول: قطر – البرازيل – بلجيكا – فرنسا – الأرجنتين – إنجلترا – إسبانيا – البرتغال.

الوعاء الثاني: المكسيك – هولندا – الدنمارك – ألمانيا – أوروغواي- سويسرا – أمريكا – كرواتيا.

الوعاء الثالث: إيران – السنغال – اليابان – المغرب – صربيا – بولندا – كوريا الجنوبية – تونس.

الوعاء الرابع: الكاميرون – كندا – الإكوادور – السعودية – غانا – (1) – (2) – (3).

ويشير رقم (1) المتأهل من ملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، بينما يشير رقم (2) إلى المتأهل من ملحق أوقيانوسيا ضد كونكاكاف، ورقم (3) للمتأهل من الملحق الأوروبي.