وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة إلى لويس هاميلتون بعد انتقاداته الأخيرة

دعت السلطات السعودية البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 سبع مرات، إلى مناقشة مخاوفه بشأن إقامة سباق الجائزة الكبرى السعودية في جدة.

ودعا هاميلتون، يوم الجمعة الماضي، قبل المشاركة في سباق جدة للمزيد من التغيير في السعودية، وتحدث عن شعوره بالصدمة بعد علمه بإعدامات جماعية في المملكة إثر تلقيه رسالة من شاب ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي قبل مشاركته في سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد الماضي، بشأن ما إذا كانت لديه تحفظات بشأن المنافسة في السعودية التي دخلت جدول سباقات البطولة العام الماضي ووقعت عقدا طويل الأمد، قال سائق مرسيدس: ”من المذهل سماع هذه القصص“.

🗣️ "I told him openly and frankly that you can speak to me. Let's sit down, discuss what are your issues"

