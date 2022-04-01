وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة إلى لويس هاميلتون بعد انتقاداته الأخيرة

دعت السلطات السعودية البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 سبع مرات، إلى مناقشة مخاوفه بشأن إقامة سباق الجائزة الكبرى السعودية في جدة.

ودعا هاميلتون، يوم الجمعة الماضي، قبل المشاركة في سباق جدة للمزيد من التغيير في السعودية، وتحدث عن شعوره بالصدمة بعد علمه بإعدامات جماعية في المملكة إثر تلقيه رسالة من شاب ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي قبل مشاركته في سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد الماضي، بشأن ما إذا كانت لديه تحفظات بشأن المنافسة في السعودية التي دخلت جدول سباقات البطولة العام الماضي ووقعت عقدا طويل الأمد، قال سائق مرسيدس: ”من المذهل سماع هذه القصص“.

🗣️ "I told him openly and frankly that you can speak to me. Let's sit down, discuss what are your issues" The Saudi Arabian government is open to talks with Lewis Hamilton to address concerns he has about racing in the country ⬇️https://t.co/lku9WqeRHF — Autosport (@autosport) April 1, 2022

وخلال الشهر الماضي أصدرت محكمة سعودية حكما جديدا بالإعدام ضد شاب لارتكابه جرائم عندما كان عمره 14 عاما بعد إلغاء محكمة أعلى الحكم السابق، ويبلغ الشاب الآن 19 عاما.

وبدا أن سائق مرسيدس يشير إلى هذه القضية، قائلا إنه سمع إنه تلقى رسالة من شاب يبلغ عمره 14 عاما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

وفي رده على تصريحات هاميلتون، دعا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، السائق البريطاني للتحدث معه ومناقشة مشاكله والتأكيد له أن الكثير من هذه الأشياء تُكتب عن السعودية دون رؤية أي تفاصيل صحيحة.

وقال الفيصل: ”تحدثت إلى هاميلتون، وقلت له إذا كنت تريد مناقشة القضايا، فأنت مرحب بك لمناقشة الأمر معي لأنه كان يقول إنه لا يمكنه العثور على أي شخص يناقش معه، كما أنني تحدثت مع جميع السائقين قبل انطلاق السباق“.

وخلال التجارب التي سبقت السباق تعرضت منشأة نفطية بالقرب من حلبة جدة إلى هجوم صاروخي من الحوثيين، ليلتقي بعدها سائقو الفورمولا 1 وجهاً لوجه مع المسؤولين السعوديين لمناقشتهم حول ما إذا كان السباق سيستمر أم لا.

وقال موقع ”موتور سبورت“، إن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عرض على هاميلتون، في إطار تلك اللقاءات، فرصة الجلوس والتحدث حول تحفظاته على المشاركة في سباق جدة.

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في حديثه عن عدم ارتياح البطل سبع مرات بشأن المملكة العربية السعودية، قال الأمير عبدالعزيز: ”لقد رأيت التعليقات التي قالها لويس، وإن كان لديه مشاكل مع بعض الأشياء في المملكة العربية السعودية، أخبرته بصراحة أنه يمكنك التحدث معي، دعنا نجلس ونناقش ما هي مشاكلك، ونفهم أين نحن، لأن الكثير من هذه الأشياء تقرأ الكثير عن المملكة العربية السعودية ولكنك لا ترى ما هي التفاصيل“.

وأوضح وزير الرياضة السعودية، أن المملكة تريد أن تكون منفتحة قدر الإمكان بشأن معالجة المخاوف التي عبر عنها الأجانب، وهو أحد الأسباب التي تجعلها تريد تسليط الضوء على البلاد من خلال الأحداث الرياضية الكبرى مثل الفورمولا 1.

وأشار: ”كان من الممكن أن نقول إننا لا نريد صداعا، فلندع المجتمع الدولي يديننا كما يشاء لكن لا أحد يتدخل، لكننا لم نفعل، نحن هنا من أجل مناقشة مفتوحة وهذا ما قلته للاتحاد الدولي للسيارات ولمسؤولي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. يجب أن نجلس معًا ونفهم الوضع، لأننا هنا معًا.

”هذا هو السبب في أنني تحدثت بصراحة إلى السائقين، وتحدثت إلى لويس مباشرة، وقلت له إذا كنت تريد مناقشة هذه القضايا، فأنت مرحب بك لمناقشتها معي لأنه كان يقول إنه لا يمكنه العثور على أي شخص يناقشها معه، لذلك أنا مستعد للجلوس معه. أعتقد أن الكثير من هذه القضايا تشتعل لأنه لا يوجد اتصال ولا يوجد فهم لما يحدث.

”إنه عالم صغير اليوم من حيث التواصل، لكننا نعيش حقًا في أجزاء مختلفة من العالم بثقافات مختلفة وعقليات مختلفة، نحن منفتحون على المناقشة، ونحن منفتحون على كل ذلك ويسعدنا القيام بذلك“.

كما كشف الأمير عبدالعزيز أنه تحدث بشكل خاص إلى سيباستيان فيتل في عام 2021، في أعقاب انتقاد الألماني للسعودية، ومع ذلك، عند وصوله إلى البلاد، حاول فيتل فهم الواقع على الأرض بشكل أفضل.

أوضح الأمير عبد العزيز: ”لقد تحدثت إلى سيباستيان العام الماضي، وقلت له،كي تفهم أكثر لا تتحدث إلينا، تحدث إلى الناس، وبالتأكيد، هذه هي الرسالة التي نقدمها للجميع، أنا لا أقول إننا مثاليون، أنا لا أقول إننا الأفضل في العالم، لدينا مشكلاتنا، نعم لكننا نقوم بحلها، ونحن نتقدم بالسرعة التي تمكننا من المضي قدمًا.

”نتحرك أحيانًا بسرعة كبيرة، ولكن في بعض الأحيان تتغير بعض الأشياء بشكل أبطأ كثيرًا، هذه قضايا معقدة للغاية نحتاج إلى الاهتمام بها جميعًا، من واجبنا التأكد من أن المستقبل مزدهر لأطفالنا، ولكل من يريد العيش في المملكة والمنطقة“.