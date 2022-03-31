كيف يحصل فهد المولد على البراءة في قضية المنشطات الثانية؟

كشف الإعلامي سلطان الغشيان عن المواقف القانونية التي ستبرئ فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي، بعد ثبوت تعاطيه مواد منشطة.

وتم إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد مؤقتاً بسبب المنشطات، للمرة الثانية في مسيرة اللاعب الدولي.

وقال الغشيان خلال برنامج أكشن مع وليد إن هناك مخرجين في القانون يستطيع من خلالهما فهد المولد نفي تهمة تعاطي المنشطات عنه.

وأوضح: ”النقطة الأولى هي أن يتم تحليل عينة ثانية من فهد المولد، وفي حالة ظهورها سلبية سيتم اعتماد وجود خلل ومشاكل في العينة الأولى، وفي هذه الحالة سيحصل اللاعب على البراءة ويعود للمشاركة في المباريات على الفور“.

وعن الحالة القانونية الثانية قال: ”يتم إثبات أنه تعاطى المنشطات بشكل غير مقصود، ويثبت أنها دخلت جسمه بشكل غير متعمد وستكون عقوبة بسيطة لأنها تعتبر إهمالا“.

وقال برنامج أكشن مع وليد إنه تم إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي، بحسب خطاب رسمي وصل ناديه؛ لتعاطيه منشطات محظورة.

وسيتم إيقاف المولد لأجل غير مسمى بسبب ظهور عينة إيجابية في دم اللاعب.

وكشف البرنامج أن القرار النهائي الخاص بمدة الإيقاف سيكون بعد جلسة الاستماع، ولحين اكتمال التحقيقات.

وسبق أن تم إيقاف المولد بسبب تعاطي المنشطات.

مصادر #أكشن_مع_وليد : إيقاف لاعب #الاتحاد فهد المولد مؤقتًا من لجنة المنشطات بسبب ظهور عينة ايجابية والقرار النهائي بعد جلسة الاستماع pic.twitter.com/MZV2kDqXyI — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 31, 2022

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في وقت سابق؛ بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وأصدرت اللجنة قرارًا آنذاك بأن الإيقاف سيكون بداية من فترة إيقافه المؤقت 9 مايو 2019.

واكتشف أمر تعاطي المولد للمنشطات عقب نهاية مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين النصر والاتحاد، يوم 13 أبريل عام 2019، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين !!

ولا حول ولا قوة إلا بالله.#فهد_المولد pic.twitter.com/HLJXDOHqJG — محمد البكيري (@m_bukairy) March 31, 2022

وعلق جمال عارف: ”متأسف لإيقاف فهد المولد من لجنة المنشطات، هذه المرة الثانية يجب أن يكون حذرا وحريصا“.

من جهته، علق سامي الحريري على أزمة اللاعب: ”لم أتوقع أن تكون العينة الايجابية لفهد المولد، حزين جدا لأني أفتكر كيف كان يقود احتفالات المنتخب في الطائرة“.

وعلق الإعلامي محمد البكيري: ”لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين!! ولا حول ولا قوة إلا بالله“