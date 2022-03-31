رياضة

إيقاف فهد المولد بسبب تعاطيه منشطات محظورة
تاريخ النشر: 31 مارس 2022 20:32 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2022 21:05 GMT

إيقاف فهد المولد بسبب تعاطيه منشطات محظورة

قال برنامج أكشن مع وليد إنه تم إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي، بحسب خطاب رسمي وصل ناديه؛ لتعاطيه منشطات محظورة. وسيتم إيقاف المولد لأجل غير مسمى

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قال برنامج أكشن مع وليد إنه تم إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي، بحسب خطاب رسمي وصل ناديه؛ لتعاطيه منشطات محظورة.

وسيتم إيقاف المولد لأجل غير مسمى بسبب ظهور عينة إيجابية في دم اللاعب.

وكشف البرنامج أن القرار النهائي الخاص بمدة الإيقاف سيكون بعد جلسة الاستماع، ولحين اكتمال التحقيقات.

وسبق أن تم إيقاف المولد بسبب تعاطي المنشطات.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في وقت سسابق؛ بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وأصدرت اللجنة قرارًا آنذاك بأن الإيقاف سيكون بداية من فترة إيقافه المؤقت 9 مايو 2019.

واكتشف أمر تعاطي المولد للمنشطات عقب نهاية مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين النصر والاتحاد، يوم 13 أبريل عام 2019، بملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

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