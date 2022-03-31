إيقاف فهد المولد بسبب تعاطيه منشطات محظورة

قال برنامج أكشن مع وليد إنه تم إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي، بحسب خطاب رسمي وصل ناديه؛ لتعاطيه منشطات محظورة.

وسيتم إيقاف المولد لأجل غير مسمى بسبب ظهور عينة إيجابية في دم اللاعب.

وكشف البرنامج أن القرار النهائي الخاص بمدة الإيقاف سيكون بعد جلسة الاستماع، ولحين اكتمال التحقيقات.

وسبق أن تم إيقاف المولد بسبب تعاطي المنشطات.

مصادر #أكشن_مع_وليد : إيقاف لاعب #الاتحاد فهد المولد مؤقتًا من لجنة المنشطات بسبب ظهور عينة ايجابية والقرار النهائي بعد جلسة الاستماع pic.twitter.com/MZV2kDqXyI — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 31, 2022

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في وقت سسابق؛ بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وأصدرت اللجنة قرارًا آنذاك بأن الإيقاف سيكون بداية من فترة إيقافه المؤقت 9 مايو 2019.

واكتشف أمر تعاطي المولد للمنشطات عقب نهاية مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين النصر والاتحاد، يوم 13 أبريل عام 2019، بملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري السعودي.