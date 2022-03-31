بعد توقيعه للنصر السعودي.. جورجي جيسوس ضمن قائمة أكثر 10 مدربين أجرا في العالم

أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس الذي تعاقد مع النصر السعودي دخل قائمة أكثر عشرة مدربين أجرا في العالم، متفوقا على مدربين مثل جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن جيسوس البالغ عمره 67 عاما، الذي كان بدون فريق منذ أن استغنى بنفيكا عن خدماته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعاقد مع النصر وسيحصل على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وحسب صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية، سيتفوق المدير الفني السابق للهلال على مورينيو الذي يتقاضى 9.2 مليون يورو في روما وبوكيتينو (8 ملايين) والأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني السابق لليدز يونايتد الذي كان يتقاضى 9.5 مليون يورو.

وسيخوض جيسوس فترته الثانية في الرياض بعد قيادة الهلال بين 2018 و2019 قبل أن يتولى قيادة فلامنغو البرازيلي.

ريكورد: نادي النصر يتفق مع المدرب خورخي جيسوس https://t.co/GMTm9D0nQc pic.twitter.com/1humLDjhJo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2022

وكان باولو فونسيكا ورودي جارسيا وأبل فيريرا أيضًا ضمن قائمة المرشحين لتدريب ”العالمي“، لكن النصر اختار أخيرًا المدير الفني السابق لبنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وسيخلف جيسوس المدرب الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو في النصر حيث يرتبط الأخير بعقد حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن تولى تدريب العالمي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ويملك 48 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بنقطتين عن الاتحاد المتصدر، في حين يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.

وجيسوس من أكثر المدربين الفنيين شهرة، وفي فترته الأولى في بنفيكا، حيث قاد الفريق بعد أن صنع لنفسه اسمًا في فرق برتغالية منخفضة المستوى مثل براغا أو بيلينينسيز، فاز بسبعة كؤوس وثلاثة ألقاب للدوري وكأس سوبر مرة واحدة.

وبعد فترة نجاحه مع بنفيكا تولى تدريب سبورتنغ لشبونة وأضاف كأسًا جديدًا وكأس سوبر أخرى إلى رقمه القياسي.

بعد ذلك، أمضى بضعة أشهر في المملكة العربية السعودية مع الهلال وقاده إلى عدة ألقاب قبل أن ينتهي به المطاف في فلامنغو، حيث فاز بالدوري وكأس السوبر وكأس ليبرتادوريس وريكوبا سود أمريكانا.

ومع ذلك، في مرحلته الثانية في بنفيكا رحل عن الفريق وهو في المركز الثالث بالدوري البرتغالي بفارق أربع نقاط خلف بورتو المتصدر بعد 15 مباراة.

واستثمر بنفيكا في الفريق بشكل غير مسبوق، حيث أنفق 130 مليون يورو في موسمين للتعاقد مع لاعبين مثل داروين نونيز وإيفرتون ونيكولاس أوتامندي والبلجيكي يان فرتوخن، لكنهم لم يحققوا النتائج المرجوة.