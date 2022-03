مؤتمر الفيفا: توترات على السطح مع انتقاد النرويج لسجل حقوق الإنسان القطري

طفت توترات على السطح في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، بعدما انتقدت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي للعبة قطر منظمة كأس العالم 2022؛ بسبب سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وقالت كلافينيس، التي أصبحت أول رئيسة للاتحاد النرويجي في تاريخه الممتد 120 عاما حين انتخبت هذا الشهر، إن الفيفا منح تنظيم كأس العالم ”بطرق غير مقبولة ذات عواقب غير مقبولة“.

VIDEO: Norway’s first female FA president Lise Klaveness delivered a powerful speech at the #FIFACongress demanding FIFA to live its values as far as human rights, good governance etc are concerned

pic.twitter.com/AZpvD3Vk2V

