مؤتمر الفيفا: توترات على السطح مع انتقاد النرويج لسجل حقوق الإنسان القطري

طفت توترات على السطح في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، بعدما انتقدت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي للعبة قطر منظمة كأس العالم 2022؛ بسبب سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وقالت كلافينيس، التي أصبحت أول رئيسة للاتحاد النرويجي في تاريخه الممتد 120 عاما حين انتخبت هذا الشهر، إن الفيفا منح تنظيم كأس العالم ”بطرق غير مقبولة ذات عواقب غير مقبولة“.

VIDEO: Norway’s first female FA president Lise Klaveness delivered a powerful speech at the #FIFACongress demanding FIFA to live its values as far as human rights, good governance etc are concerned

pic.twitter.com/AZpvD3Vk2V — Eric Njiru (@EricNjiiru) March 31, 2022

وأضافت عن حصول قطر على حق تنظيم البطولة في 2010: ”حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية وكلها عناصر جوهرية في كرة القدم لم تكن في التشكيلة الأساسية“.

”لا يوجد مكان لأصحاب عمل لا يؤمنون بحرية وسلامة عمال كأس العالم“.

”لا يوجد مكان لقادة لا يستطيعون استضافة مباراة للسيدات. لا يوجد مكان لصاحب ضيافة لا يستطيع أن يضمن بالتشريعات والقوانين سلامة مجتمع المثليين وحصولهم على الاحترام الواجب في هذا الحدث العالمي الرفيع“.

وقالت كلافينيس، إن النرويج بحثت العام الماضي مقاطعة كأس العالم، لكنها بدلا من ذلك صوتت لصالح الحوار والضغط من خلال الفيفا كأفضل طريقة لإجراء التغييرات اللازمة.

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم 2022 للوفود المجتمعين، إنه يشعر بخيبة أمل من تعليقات كلافينيس، مضيفا أنها زارت قطر لكنها لم تقم بأي اتصال أو طلب لعقد أي اجتماع.

وأوضح: ”نرحب دائما بالنقد البناء وأبوابنا مفتوحة دائما لأي شخص يريد أن يعرف الحقيقة“.

وقالت كلافينيس في وقت لاحق للصحفيين، إنها التقت بالأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في مناسبات عديدة وأعربت عن مخاوفها.

* نظام العمل

وقالت حكومة قطر، إن العمل لا يزال جاريا للانتهاء من تطوير النظام الخاص بالعمل في البلاد، لكنها نفت الاتهامات الواردة في تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن آلاف العمال الوافدين في الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 محاصرون ويتم استغلالهم.

وجاء في تقرير منظمة العفو المؤلف من 48 صفحة ويحمل اسم ”تصويب الحقائق 2021″، أن ممارسات مثل حجب الرواتب وفرض رسوم على العمال الراغبين في تغيير جهة العمل لا تزال منتشرة على الرغم من الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل والتي أجريت في عام 2014.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن القوانين القطرية تميز ضد النساء ومجتمع المثليين.

وقال الذوادي: ”أود إبلاغكم وكذلك الاتحاد النرويجي بأن كأس العالم الحالية تترك إرثا. نصنع إرثا قبل حتى أن تنطلق البطولة“.

واستشهد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وغيرها من الجهات.

وقال: ”أدعوكم للتوقف لحظة للتفكير، كانت بعض هذه الكيانات من أشد المعارضين لكنهم أصبحوا الآن حلفاء وشركاء. ليس لمدة 28 يوما أو لبضعة أشهر، ولكن لتحقيق تقدم مستدام طويل الأمد يستمر لعقود بعد إسدال الستار على البطولة“.

”الغرض من عملنا ليس السعي للحصول على الموافقة أو المصادقة. لقد ساعدت كأس العالم في تسريع العملية“.

”أظهرنا للعالم ما يمكن أن يحققه تنظيمنا للبطولة. أعتقد أنه بمرور الوقت ستنظر المنظمات الدولية إلينا كمعيار لكيفية تحقيق الإرث“.

”أبوابنا مفتوحة دائما وجاهزون في كل وقت. اطرقوا الأبواب، انظروا ماذا فعلنا“.

وتستضيف قطر كأس العالم التي ينافس فيها 32 منتخبا هذا العام، في الفترة من 21 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول.