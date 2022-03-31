سبب فشل مفاوضات نادي النصر مع المدرب رودي غارسيا

كشفت مصادر صحفية، أن نادي النصر السعودي، كان في مفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية مع الفرنسي رودي غارسيا، لتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال سعد السبيعي الصحفي بجريدة ”اليوم“ إن نادي النصر كان على وشك الاتفاق الكامل مع غارسيا إلا أن المدرب الفرنسي اشترط وضع بند يسمح له بفسخ العقد في حال تلقيه عرضا من فريق أوروبي.

ريكورد: نادي النصر يتفق مع المدرب خورخي جيسوس https://t.co/GMTm9D0nQc pic.twitter.com/1humLDjhJo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2022

وقررت إدارة النصر الانسحاب من المفاوضات مع غارسيا بسبب هذا البند، واتجهت للتفاوض مع وكيل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس لتولى القيادة الفنية للفريق.

وبتكثيف المفاوضات من النصر أرسل جيسوس موافقته النهائية مع ”بيني زاهافي“ وكيل أعماله، وهو أيضا وكيل أعمال الكاميروني فينسينت أبوبكر مهاجم الفريق.

وأكدت صحيفة ”ريكورد“ أن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس وقع عقدا مع نادي النصر السعودي، وقالت إن جيسوس سيعود إلى السعودية بعدما اتفق مع نادي النصر وسيحصل على راتب فلكي.

🔴Record البرتغالية: خورخي جيسوس اتفق مع نادي النصر

🔴سيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو#إرم_سبورت #النصر #جيسوس pic.twitter.com/lznJURz6rZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2022

وأوضحت أن المدرب البرتغالي سيحصل على راتب فلكي في النصر يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، أي حوالي 53 مليون ريال برازيلي، وستكون هذه ثاني فترة تدريبية له في الشرق الأوسط بعد إدارة الهلال بين 2018 و2019.

ويملك جيسوس خبرة تدريبة جيدة، حيث قاد أندية كبيرة كبنفيكا وسبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا في البرتغال، وفلامنغو في البرازيل، والهلال السعودي.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن جيسوس البالغ من العمر 67 عاما قاد الهلال في 20 مباراة، حقق الفوز 15 مرة وتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة.

وفي ولايته الأولى مع بنفيكا قاد جيسوس الفريق في 321 مباراة، وفي ولايته الثانية 83 مباراة، في حين تولى تدريب فلامنغو 49 مباراة.

المريسل يرد على حمدالله: جميل هذا المقطع بس لا تحذفه (صورة) https://t.co/J1vGULeF4X pic.twitter.com/UoH1eAfjYX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

ونجح جيسوس في التتويج بلقب الدوري البرتغالي 3 مرات، جميعها مع بنفيكا، و6 في كأس البرتغال، بواقع 5 مع بنفيكا ولقب مع سبورتينغ لشبونة، ولقب في الدوري البرازيلي، ولقب في كأس السوبر البرازيلي، ولقب في كأس ليبرتادوريس، وفاز مع الهلال بلقب كأس السوبر السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ويملك 48 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بنقطتين عن الاتحاد المتصدر، في حين يحتل الهلال المركز الثاني برصي 49 نقطة من 23 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر 5 جولات في الدوري السعودي مع كل من الشباب والرائد والأهلي والحزم والفتح.