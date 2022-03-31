رياضة

سبب فشل مفاوضات نادي النصر مع المدرب رودي غارسيا
تاريخ النشر: 31 مارس 2022 12:26 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2022 13:20 GMT

سبب فشل مفاوضات نادي النصر مع المدرب رودي غارسيا

صحيفة "ريكورد" أكدت أن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس وقع عقدا مع نادي النصر السعودي، وقالت إن جيسوس سيعود إلى السعودية بعدما اتفق مع نادي النصر وسيحصل على راتب فلكي.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر صحفية، أن نادي النصر السعودي، كان في مفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية مع الفرنسي رودي غارسيا، لتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال سعد السبيعي الصحفي بجريدة ”اليوم“ إن نادي النصر كان على وشك الاتفاق الكامل مع غارسيا إلا أن المدرب الفرنسي اشترط وضع بند يسمح له بفسخ العقد في حال تلقيه عرضا من فريق أوروبي.

وقررت إدارة النصر الانسحاب من المفاوضات مع غارسيا بسبب هذا البند، واتجهت للتفاوض مع وكيل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس لتولى القيادة الفنية للفريق.

وبتكثيف المفاوضات من النصر أرسل جيسوس موافقته النهائية مع ”بيني زاهافي“ وكيل أعماله، وهو أيضا وكيل أعمال الكاميروني فينسينت أبوبكر مهاجم الفريق.

وأكدت صحيفة ”ريكورد“ أن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس وقع عقدا مع نادي النصر السعودي، وقالت إن جيسوس سيعود إلى السعودية بعدما اتفق مع نادي النصر وسيحصل على راتب فلكي.

وأوضحت أن المدرب البرتغالي سيحصل على راتب فلكي في النصر يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، أي حوالي 53 مليون ريال برازيلي، وستكون هذه ثاني فترة تدريبية له في الشرق الأوسط بعد إدارة الهلال بين 2018 و2019.

ويملك جيسوس خبرة تدريبة جيدة، حيث قاد أندية كبيرة كبنفيكا وسبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا في البرتغال، وفلامنغو في البرازيل، والهلال السعودي.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن جيسوس البالغ من العمر 67 عاما قاد الهلال في 20 مباراة، حقق الفوز 15 مرة وتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة.

وفي ولايته الأولى مع بنفيكا قاد جيسوس الفريق في 321 مباراة، وفي ولايته الثانية 83 مباراة، في حين تولى تدريب فلامنغو 49 مباراة.

ونجح جيسوس في التتويج بلقب الدوري البرتغالي 3 مرات، جميعها مع بنفيكا، و6 في كأس البرتغال، بواقع 5 مع بنفيكا ولقب مع سبورتينغ لشبونة، ولقب في الدوري البرازيلي، ولقب في كأس السوبر البرازيلي، ولقب في كأس ليبرتادوريس، وفاز مع الهلال بلقب كأس السوبر السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ويملك 48 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بنقطتين عن الاتحاد المتصدر، في حين يحتل الهلال المركز الثاني برصي 49 نقطة من 23 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر 5 جولات في الدوري السعودي مع كل من الشباب والرائد والأهلي والحزم والفتح.

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