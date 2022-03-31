إيقاف لاعب دولي سعودي بسبب تناوله منشطات محظورة

كشف الإعلامي السعودي أحمد العجلان عبر حسابه في موقع ”تويتر“ عن ظهور عينة إيجابية للاعب دولي سعودي عند فحصه في اختبار المنشطات قبل إحدى المباريات، ووصول خطاب من الرقابة على المنشطات لناديه بإيقافه المؤقت لحين إكمال التحقيقات.

#عاجل ظهور عينة إيجابية للاعب دولي عند فحصه في اختبار المنشطات قبل أحد المباريات، ووصول خطاب من #الرقابة_على_المنشطات لناديه بإيقافه المؤقت لحين اكمال التحقيقات .. pic.twitter.com/5ftUskCAT7 — أحمد العجلان (@ahmad2man) March 31, 2022

وفي مايو 2019 أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تلقيه إشعارًا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة فهد المولد لاعب الفريق، قبل أن يتم إيقاف اللاعب لمدة عام.

وصعد المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر نهاية هذا العام بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم لقارة آسيا.

وحصد الأخضر السعودي 23 نقطة من 10 مباريات ليتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

وحقق المنتخب السعودي الفوز 7 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة.

وفي الدوري السعودي يتصدر الاتحاد جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، في حين يملك الهلال، حامل اللقب، 49 نقطة من 23 مباراة، مقابل 48 نقطة من 25 مباراة للنصر في المركز الثالث.