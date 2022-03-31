ريكورد: نادي النصر يتفق مع المدرب خورخي جيسوس

أكدت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس وقع عقدا مع نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة ”ريكورد“ إن جيسوس سيعود إلى السعودية بعدما اتفق مع نادي النصر وسيحصل على راتب فلكي.

🔴Record البرتغالية: خورخي جيسوس اتفق مع نادي النصر

🔴سيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو#إرم_سبورت #النصر #جيسوس pic.twitter.com/lznJURz6rZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2022

ووفقًا للصحيفة سيحصل المدرب البرتغالي على راتب فلكي في النصر يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، أي حوالي 53 مليون ريال برازيلي، وستكون هذه ثاني فترة تدريبية له في الشرق الأوسط بعد إدارة الهلال بين 2018 و2019.

وبمجرد مغادرة الهلال تولى جيسوس تدريب فلامنغو، حيث بقي حتى عام 2020 وترك إرثًا، وفاز بعدة ألقاب بما في ذلك كأس ليبرتادوريس.

وجيسوس البالغ من العمر 67 عاما بلا ناد منذ رحيله عن بنفيكا البرتغالي نهاية العام الماضي، علما أنه يرتبط منذ أسابيع بتولي تدريب الأهلي السعودي.

جيسوس: رفضت عرضًا لتدريب النصر السعودي https://t.co/zmNyp4BYOa pic.twitter.com/gLQmj3ZunT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

ويملك جيسوس خيرة تدريبة جيدة، إذ تولى تدريب أندية كبيرة كبنفيكا وسبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا في البرتغال، وفلامنغو في البرازيل، والهلال السعودي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن جيسوس قاد الهلال في 20 مباراة، حقق الفوز 15 مرة وتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة.

وفي ولايته الأولى مع بنفيكا قاد جيسوس الفريق في 321 مباراة، وفي ولايته الثاني 83 مباراة، في حين تولى تدريب فلامنغو 49 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب فاز جيسوس بلقب الدوري البرتغالي 3 مرات، جميعها مع بنفيكا، و6 في كأس البرتغال، بواقع 5 مع بنفيكا ولقب مع سبورتينغ لشبونة، ولقب في الدوري البرازيلي، ولقب في كأس السوبر البرازيلي، ولقب في كأس ليبرتادوريس، وفاز مع الهلال بلقب كأس السوبر السعودي.

المريسل يرد على حمدالله: جميل هذا المقطع بس لا تحذفه (صورة) https://t.co/J1vGULeF4X pic.twitter.com/UoH1eAfjYX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وسيخلف جيسوس المدرب الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو في النصر حيث يرتبط الأخير بعقد حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن تولى تدريب العالمي في ديسمبر الماضي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ويملك 48 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بنقطتين عن الاتحاد المتصدر، في حين يحتل الهلال المركز الثاني برصي 49 نقطة من 23 مباراة.

وخسر النصر 1/2 و0/4 أمام الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي على التوالي.

ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر 5 جولات في الدوري السعودي مع كل من الشباب والرائد والأهلي والحزم والفتح.