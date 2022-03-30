وليد الفراج يعلّق على أزمة النصر وحمدالله ويوجه رسالة للأمير خالد بن فهد (فيديو)

انتقد الإعلامي وليد الفراج إدارة النصر السعودي، بسبب التركيز على قضية عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يليق بالنصر حاليًا.

وحرك نادي النصر السعودي، شكوى جديدة، ضد مهاجمه السابق ومهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، عبدالرزاق حمدالله، ومسؤولين في نادي الاتحاد.

وقال الفراج في برنامجه ”أكشن مع وليد“ إن من حق النصر أن يطالب بحقوقه في أي ملف، ولكن ما يخص موضع ”حمدالله“ لا يتناسب مع الوضع الرياضي في المملكة، أو رؤية 2030.

وأضاف: ”يجب وضع حد لهذه القضية، وكان من الممكن تقديم هذه الشكوى أيام الهواية، أما الآن فلا“.

وأوضح: ”أي مشجع نصراوي لن يُولي أي أهمية لهذا الموضوع، وجماهير النصر ترغب في سماع أخبار التعاقدات الجديدة، واسم المدرب الجديد، والتعاقد مع حارس مرمى، وإصلاح الدفاع، ومعرفة شكل الفريق الموسم المقبل“.

واختتم ”الفراج“ برسالة إلى الأمير خالد بن فهد الداعم لنادي النصر، قائلًا: ”هذه القضايا المتتالية لا تتناسب مع قيمة نادي النصر كواحد من الأندية السعودية العظيمة، ويجب أن ينظر الفريق إلى الفوز بنسخة الدوري، الموسم المقبل، والدخول في دوري أبطال آسيا كبطل، واحتكار البطولات، وهو ما يستحقه النادي، وأي كلام آخر يعد هدرًا ولعبًا بعواطف الجمهور“.

وكان نادي النصر، أعلن في وقت سابق، عن فسخ عقد ”حمد الله“، بعد 3 سنوات ونصف السنة، مع الفريق الأول لكرة القدم، لأمور قانونية.

وحرك نادي النصر السعودي شكوى جديدة ضد مهاجمه السابق، ومهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، عبدالرزاق حمدالله، ومسؤولين في نادي الاتحاد.

وبحسب الإعلاميين السعوديين عناد الرشيد، ودباس الدوسري، فإن نادي النصر يمتلك تسجيلات صوتية لمفاوضات تمت بين نادي الاتحاد عبر مسؤولين رسميين وعبدالرزاق حمدالله، خارج الفترة الحرة للاعب، وتردد أن تلك المفاوضات بدأت في الانتقالات الشتوية قبل الماضية.

ووفق الأدلة التي يمتلكها نادي النصر، فإن نادي الاتحاد فاوض اللاعب المغربي ”عبدالرزاق“ خارج الفترة الحرة، وهنا المادة الـ33 من لائحة الاحتراف تنص على أن النادي المفاوض واللاعب والوسيط أو أي من الإداريين عُرضة للعقوبة.

وقرر نادي النصر تقديم شكوى بحق كل من حامد البلوي، ومشعل السعيد، بصفتهما الإدارية داخل نادي الاتحاد، وكونهما المسؤولين عن عملية التفاوض مع حمدالله.

وانضم المهاجم المغربي ”عبدالرزاق“ إلى صفوف نادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يستمر، حتى يونيو 2023، بعد فسخ عقده مع النصر.

يذكر أن عبدالرازق حمد الله خاض مع الاتحاد 14 مباراة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ساهم خلالها بـ 14 هدفًا، حيث سجل 13، وصنع هدفًا.

كما شارك مع العميد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في مباراة واحدة، وأحرز هدف الفوز أمام التعاون، وانتهت المباراة بفوز النمور بهدفين مقابل هدف.