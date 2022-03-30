المريسل يرد على حمدالله: جميل هذا المقطع بس لا تحذفه (صورة)

وجه الإعلامي عبدالعزيز المريسل، القريب من إدارة النصر السعودي، رسالة خاصة إلى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة، بعد نشره مقطعا صوتيا أثار غضب جماهير النصر.

ونشر عبد الرزاق حمد الله عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“، مساء اليوم الأربعاء، مقطعا بصورته مرتديا قميص الاتحاد، مع صوت مصاحب يردد: ”الاتحاد عشق وحب ووفاء وارتباط بين الاتحاد وجمهوره“.

ورد عبدالعزيز المريسل على المقطع الصوتي الذي نشره حمد الله، بصورة قائلا: ”جميل هذا المقطع بس لا تحذفه“.

وأضاف: ”ولا تنساه بنرجع له يا صديقي“.

وأثار منشور حمد الله غضب جماهير النصر، ووجهت إليه انتقادات لاذعة في ظل اشتعال الأجواء بأنه اتفق مع الاتحاد منذ زمن بعيد وكان يخدع النادي وجماهيره.

وانضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله إلى صفوف نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يستمر حتى يونيو 2023، بعد فسخ عقده مع النصر.

نادي النصر كان قد أعلن، في وقت سابق، عن فسخ عقد حمد الله، بعد 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول لكرة القدم، لأمور قانونية.

وحرك نادي النصر السعودي شكوى جديدة ضد مهاجمه السابق ومهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي عبدالرزاق حمدالله، ومسؤولين في نادي الاتحاد.

وحسب الإعلاميين السعوديين عناد الرشيد ودباس الدوسري فإن نادي النصر يمتلك تسجيلات صوتية لمفاوضات تمت بين نادي الاتحاد عبر مسؤولين رسميين وعبدالرزاق حمدالله، خارج الفترة الحرة للاعب، وتردد أن تلك المفاوضات بدأت في الانتقالات الشتوية قبل الماضية.

ووفق الأدلة التي يمتلكها نادي النصر، فإن نادي الاتحاد فاوض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله خارج الفترة الحرة، وهنا المادة الـ33 من لائحة الاحتراف تنص على أن النادي المفاوض واللاعب والوسيط أو أي من الإداريين عُرضة للعقوبة.

وقرر نادي النصر شكوى كل من حامد البلوي ومشعل السعيد بصفتهما الإدارية داخل نادي الاتحاد، وكونهما المسؤولين عن عملية التفاوض مع حمدالله.

يذكر أن حمد الله خاض مع الاتحاد 14 مباراة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ساهم خلالها بـ 14 هدفا، حيث سجل 13 وصنع هدفا.

كما شارك مع العميد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في مباراة واحدة وأحرز هدف الفوز أمام التعاون، وانتهت المباراة بفوز النمور بهدفين مقابل هدف.