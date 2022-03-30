اتحاد الكرة السعودي يفعل بند تمديد عقد المدرب هيرفي رينارد

‏كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد فعّل بند تمديد عقد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، بعد نجاحه في قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم 2022 متصدرًا لمجموعته.

وقالت صحيفة ”الرياضية“، بحسب مصادرها، إن الاتحاد السعودي سيفعل بند تمديد عقد المدرب الفرنسي إلى نهاية كأس آسيا 2023.

وقاد رينارد الأخضر السعودي للفوز أمام نظيره الأسترالي (1/0)، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في قطر.

وتصدر المنتخب السعودي ،بهذا الفوز، صدارة المجموعة الثانية، برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن اليابان، الذي يحتل المركز الثاني.

وتولى هيرفي رينارد، البالغ 53 عاما، تدريب منتخب السعودية، في يوليو 2019، وقاده لتحقيق 15 انتصارا، مقابل 6 تعادلات وهزيمتين فقط.

وشغل سابقا منصب مدرب منتخب زامبيا، إذ فاز معه بكأس الأمم الأفريقية في 2012، ومع منتخب ساحل العاج في 2015، ليصبح بذلك أول مدرب يفوز ببطولتين أفريقيتين مع منتخبين مختلفين.

ودرب رينارد منتخب المغرب لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، كما درب عدة منتخبات مثل: أنغولا، وساحل العاج.

الحمدلله 🙏🏼

صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال 👏🏼👏🏼 شكراً لجماهيرنا الوفية على دعمها ومؤازرتها 👏🏼👏🏼 ألف مبروك للجميع 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/mOw4xw4iMC — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) March 29, 2022

وانتصر منتخب السعودية، في جميع مبارياته، التي لعبها على أرضه، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، للمرة الأولى بعد عام 2006.

ونجح المنتخب السعودي للمرة الأولى في تاريخه بالتصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم، بتحقيق 7 انتصارات.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أستراليا، إن هذه المواجهة كانت صعبة للغاية، ولكن الحديث بين الشوطين مع لاعبي المنتخب السعودي وراء الظهور بالشكل الجيد وتقديم الأفضل في الشوط الثاني وتحقيق الانتصار.

وأشار رينارد، إلى ضرورة الاستعداد الجيد لمنافسة المنتخبات الكبرى في مونديال قطر، والمنافسة تكون مهمة بين لاعبي المنتخب السعودي أنفسهم، ووجود ثقافة الفوز مهم بالنسبة للاعب، ولكن يجب أن يتحلى الجميع بالتواضع، وما زال هناك الكثير من العمل في الفترة المقبلة.

وأنهى المدرب الفرنسي حديثه، بأنه سوف يتم الاستعداد بشكل قوي لمونديال قطر بعدة معسكرات دون الخوض في أي تفاصيل، ولكن المنتخب السعودي بحاجة إلى دعم الجماهير في الفترة المقبلة.