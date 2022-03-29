السعودية تختتم مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على أستراليا وتتصدر المجموعة

أنهى المنتخب السعودي مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بالفوز 1-صفر على ضيفه الأسترالي، وتصدّر المجموعة الثانية متفوقّا على اليابان، اليوم الثلاثاء.

وضمنت السعودية، واليابان، التأهل مباشرة إلى كأس العالم قبل الجولة الأخيرة، بينما ستخوض أستراليا الملحق الآسيوي أمام الإمارات صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائز من الملحق الآسيوي لخوض الملحق العالمي في مواجهة صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث تُقام مباراتا الملحق الآسيوي، والملحق العالمي في قطر، خلال يونيو/ حزيران المقبل.

وتصدّرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، مقابل 22 نقطة لليابان، و15 لأستراليا، و14 لعُمان، و 6 للصين، و 4 لفيتنام متذيلة الترتيب.

وسجل سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وفي باقي مباريات، اليوم، فازت عُمان على الصين 2-صفر على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في حين تعادلت اليابان مع فيتنام 1-1 في سايتاما.