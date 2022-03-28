ما سبب اعتذار عبدالعزيز المريسل لمسلي آل معمر رئيس النصر؟

قدم الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، المعروف بتشجيعه لنادي النصر، اعتذاره لمسلي آل معمر رئيس النادي، عبر حسابه في موقع ”تويتر“.

وكتب عبدالعزيز المريسل عبر ”تويتر“: ”اليوم بنيت كلامي على معلومة تبين لي أنها خاطئة وللأسف استخدمت مفردات لا تليق بحق رئيس النصر مسلي آل معمر ورجالات النصر، ويستحقون مني اعتذارا وخاصة رئيس النصر مسلي آل معمر فله كل الاعتذار، والله يقويك أبوعبدالله، شخصيا لا زلت أثق فيك وسأظل كذلك“.

اليوم بنيت كلامي على معلومة تبين لي أنها خاطئة و للأسف إستخدمت مفردات لا تليق بحق رئيس #النصر مسلي ال معمر و رجالات النصر 💔

و يستحقون مني إعتذار و خاصة رئيس النصر مسلي ال معمر فله كل الإعتذار و الله يقويك ابوعبدالله

شخصياً لازلت أثق فيك

و سأظل كذلك 💙💛@musalli9 @AlNassrFC — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 28, 2022

وكتب المريسل في تغريدة ثانية: ”منذ أيام حصل لي نفس الشيء، حصل خطأ من قريبين لنفسي وآلمني بل أوجعني، اليوم يحصل ذات الأمر مني وما تخيل أنه يصير مني، الاعتذار ما يكفيك أبوعبدالله“.

وكان عبدالعزيز المريسل قد هاجم مسلي آل معمر رئيس النصر وطالب برحيله عن النادي في حال الموافقة على التصالح في قضية تخص مصالح النادي، تحت وسم: ”ارحل يا مسلي“.

وقال المريسل: ”الأمور من الناحية القانونية.. سعادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر، اليوم وأنا أفتح المساحة دي أنا ماني بها، كل مبادئي ارميها في البحر، كل اللي تعلمته من عبدالرحمن بن سعود أرميه في البحر، مسلي.. بطولتك هالموسم، إنك ما تصالح أبدا“.

منذ ايام حصل لي نفس الشي

حصل خطأ من قريبين لنفسي و ألمني بل أوجعني 💔

اليوم يحصل ذات الأمر مني و ما تخيل انه يصير مني 💔

الاعتذار ما يكفيك ابوعبدالله 🙏@musalli9 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 28, 2022

وأضاف: ”إذا ما بدأت الإجراءات الرسمية، وأنا أدري أنك بتبدأ فيها بس، ما أبيها تتأخر ثانية وحدة، تغريداتي الماضية اللي سويتها، بتخليك تدري وتجزم إني أدري بكل شيء، وأنت تدري أني أدري بكل شيء، وأقول لك شيء، ما عاد بي؟ تسوون شيء، أنا من اليوم وطالع ما راح أخلي الموضوع، أكثر واحد سكت أنا، لكني أكثر واحد بحكي“.

وتابع: ”أنت ما تصالح، أنت ما تفكر 1% تتصالح؟.. الموسم اللي تحول الكوارث في هذا لا يمكن يمر مرور الكرام، طربق الدنيا على رؤوسهم من أولهم لآخرهم، زي ما طربقوا الدنيا على روسنا.. واضح، مسلي عفوا واضح أستاذ مسلي.. لا تكلمني ولا ترسلي“.

وجاء هجوم المريسل على مسلي آل معمر بعد تردد أنباء باتجاه إدارة النصر نحو ”المصالحة“ مع الهلال في قضية محمد كنو، قبل أن يعتذر في وقت لاحق.

وكان الهلال قد أعلن عن توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025، قبل أن يكشف نادي النصر، في بيان رسمي، أنه سيبدأ اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع ناديه الهلال.

وأكد النصر أن محمد كنو وقع معه على عقد، على أن ينتقل اللاعب إلى النادي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.