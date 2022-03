نورالدين أمرابط يرد على أنباء لعبه لنادي النصر من أجل المال

نفى اللاعب المغربي نورالدين أمرابط محترف نادي أيك أثينا اليوناني، ولاعب النصر السعودي السابق، أنباء احترافه في العالمي من أجل كسب المال.

وكتب أمرابط على حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”هذه أخبار مزيفة، وأنا لم أقل ذلك أبدا، قضيت مع النصر 3 سنوات وكانت واحدة من أفضل التجارب في مسيرتي الكروية، وسوف أزور ملعب مرسول بارك ومكة قريبا إن شاء الله“.

FAK NEWS! I never said that. My 3 years with @AlNassrFC were one of the best football experiences of my entire career. I will visit @VictoryArena_sa and 🕋 ان شاء الله 💙💛

— Nordin Amrabat (@NAmrabat53) March 28, 2022