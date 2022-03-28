نورالدين أمرابط يرد على أنباء لعبه لنادي النصر من أجل المال

نفى اللاعب المغربي نورالدين أمرابط محترف نادي أيك أثينا اليوناني، ولاعب النصر السعودي السابق، أنباء احترافه في العالمي من أجل كسب المال.

وكتب أمرابط على حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”هذه أخبار مزيفة، وأنا لم أقل ذلك أبدا، قضيت مع النصر 3 سنوات وكانت واحدة من أفضل التجارب في مسيرتي الكروية، وسوف أزور ملعب مرسول بارك ومكة قريبا إن شاء الله“.

FAK NEWS! I never said that. My 3 years with @AlNassrFC were one of the best football experiences of my entire career. I will visit @VictoryArena_sa and 🕋 ان شاء الله 💙💛 — Nordin Amrabat (@NAmrabat53) March 28, 2022

وجاءت تغريدة أمرابط ردا على تصريحات نسبت له بأن تجربته مع النصر كانت من أجل كسب المال.

ورحل نورالدين أمرابط عن نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى آيك أثينا اليوناني.

وانضم أمرابط لنادي النصر السعودي في يوليو 2018 لمدة ثلاث سنوات، في صفقة قدرت بـ14.5 مليون دولار أميركي، ونال أمرابط مع النصر لقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، إلى جانب لقبين في كأس السوبر السعودي في 2020 و2021.

ويلعب أمرابط، البالغ من العمر 34 عاما، كجناح هجومي، وشارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018 في روسيا.

اتفاق مع رودي غارسيا

في سياق ذي صلة، كشف الإعلامي السعودي سعد السبيعي عن اتفاق بين نادي النصر والمدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وكتب الإعلامي السعودي سعد السبيعي، الذي يعمل في صحيفة ”اليوم“، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مصدري الذي أثق فيه، يقول إن مسلي آل معمر (رئيس النصر) كان في رحلة خارجية خلال الأيام الماضية وأتم فيها (الاتفاق المبدئي) مع الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ولم يكشف سعد السبيعي عن مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق، سواء مدة العقد أو التفاصيل المالية. والمدرب رودي غارسيا، البالغ من العمر 58 عاما، بلا ناد منذ رحيله عن أولمبيك ليون في مايو 2021.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.