RMC: الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع المدرب برونو جينيسيو

كشفت مصادر صحفية فرنسية أن إدارة نادى الهلال السعودي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع المدرب برونو جينيسيو الذي يتولى تدريب نادي ستاد رين.

وقال موقع ”RMC Sport“ إن إدارة الهلال مهتمة بالتعاقد مع برونو جينيسيو الذي يبلغ من العمر 55 عاما ويرتبط بعقد مع ستاد رين حتى يونيو 2023.

كم مرة ستشاهد هذا الهدف🤩ماريغا يبدع ويسجل من فوق ياسر المسيليم ببراعة.#الهلال #الأهلي_الهلال #الهلال_الاهلي pic.twitter.com/TXn8wMygmo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وتولى جينيسيو تدريب ستاد رين في مارس 2021، ويناقش المدرب هذه الفترة مع إدارة النادي تمديد عقده أم لا.

وذكر موقع ”RMC Sport“ أن عدة أندية أوروبية تسعى للحصول على توقيع برونو جينيسيو، بينها وولفرهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين، وكذلك فالنسيا وريال سوسيداد من إسبانيا.

وسبق أن تولى جينيسيو تدريب ناديي أولمبيك ليون الفرنسي في 2015، وبكين غوان الصيني في 2019، ولم يحقق أي لقب.

#الهلال يهزم الأهلي 4-2 في مباراة تألق النسر إيغالو ويصعد للمركز الثاني متخطيا النصر مع لعب مباراتين أقل من المتصدر الاتحاد.#الهلال_الاهلي #الاتحاد_الحزم pic.twitter.com/F5f95SCO9u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وفي فبراير الماضي أعلن نادي الهلال، انفصاله بالتراضي عن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز بديلا له حتى نهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن رامون دياز، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، سبق أن تولى تدريب الهلال، من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2018، كما تولى تدريب نادي الاتحاد السعودي.

وفي ولايته الأولى قاد رامون دياز الهلال في 65 مباراة، في مختلف المسابقات، حيث حقق الزعيم الفوز في 42 مواجهة، وخسر 6 مرات، وتعادل في 17 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين، وحصد 49 نقطة من 23 مباراة ويتأخر بـ11 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 25 مباراة، كما تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز في ربع النهائي على النصر.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أما في الجولات المتبقية من الدوري السعودي فسيلعب الهلال مع الفيحاء، وضمك، والاتفاق، والاتحاد، وأبها، والفتح، والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي، في الموسمين الماضيين، ليرفع رصيده إلى 17 لقبًا، مقابل 9 ألقاب للنصر، و8 للاتحاد، و6 للشباب، و3 للأهلي.

وتأهل الهلال إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث من المقرر أن يلعب إلى جانب الشارقة الإماراتي والريان القطري واستقلال دوشنبه من طاجيكستان في المجموعة الأولى.

وكان الهلال قد نال لقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي.