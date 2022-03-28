اتفاق مبدئي بين نادي النصر والمدرب رودي غارسيا

كشف الإعلامي السعودي سعد السبيعي عن اتفاق بين نادي النصر والمدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وكتب الإعلامي السعودي سعد السبيعي، الذي يعمل في صحيفة ”اليوم“، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مصدري الذي أثق فيه، يقول إن مسلي آل معمر (رئيس النصر) كان في رحلة خارجية خلال الأيام الماضية وأتم فيها (الاتفاق المبدئي) مع الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

مصدري اللي اثق فيه

مرسلي يقول بأن الأستاذ مسلي ال معمر كان في رحلة خارجية خلال الأيام الماضيه واتم فيها

( الاتفاق المبدئي) مع الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق في الموسم المقبل pic.twitter.com/BSs0JWkHrn — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) March 28, 2022

ولم يكشف سعد السبيعي عن مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق، سواء مدة العقد أو التفاصيل المالية.

والمدرب رودي غارسيا، البالغ من العمر 58 عاما، بلا ناد منذ رحيله عن أولمبيك ليون في مايو 2021.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

وعلى مستوى الألقاب قاد رودي غارسيا ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2011/2010، ولقب كأس فرنسا في الموسم ذاته.

ويتولى المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو تدريب النصر منذ ديسمبر الماضي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت وسائل إعلام إيطالية، قد أكدت قبل أيام أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض العرض الذي تلقاه لتدريب النصر السعودي.

كما كشف المدير الفني البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس عن رفضه عرضا لتدريب النصر الغريم التقليدي للهلال الذي سبق له قيادته للعديد من الألقاب.

وقدمت إدارة النصر، الأيام الماضية، عرضا رسميا للفرنسي زيدان من أجل خلافة روسو لتدريب الفريق، حيث إنه غير مرتبط بأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وحصد العالمي 48 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر ب12 نقطة عن الاتحاد المتصدر، وودّع العالمي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين أمام منافسه التقليدي الهلال.

ومن المقرر أن يلعب نادي النصر في آخر 5 جولات من الدوري السعودي للمحترفين مع الشباب والرائد والأهلي والحزم والفتح.