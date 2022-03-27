المشجع "متعب أبوظهر" يعتذر لنادي الهلال (فيديو)

قدم المشجع ”متعب أبوظهر“ اعتذارًا علنيًا لإدارة ولاعبي نادي الهلال، اليوم الأحد، في مقطع فيديو.

وقال ”متعب أبوظهر“ في مقطع الفيديو: ”أعتذر لنادي الهلال، ورئيس مجلس إدارة النادي، وأعضائه، ومنسوبيه، ولاعبيه، وجماهيره، وكافة المتابعين، عن كافة الإساءات التي وردت عبر حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أساس لها من الصحة إطلاقًا، وأرجو منكم العفو والسماح“.

🔹 اعتذار المشجع النصراوي متعب ابوظهر لادارة نادي الهلال في حسابه بالسناب شات 🤝 pic.twitter.com/kL6jXhhrwd — كونان الهلالي (@Conan_Alhilali) March 27, 2022

وفي أكتوبر 2019، تم تداول مقطع فيديو لمغرد مشجع لنادي النصر يدعى ”متعب أبوظهر“، يقول فيه: ”اليوم مباراة الهلال والنصر، فيا عزيزي اللاعب النصراوي، من دواعي السرور والبهجة، وزرع الابتسامة لدى المشجع النصراوي، ما هو بالفوز، خروج لاعب هلال على نقالة، تخيل معي المنظر الجميل، خروج غوميز أو جوفينكو على نقالة، أهم شيء أن يكون لاعبًا مشاركًا في آسيا..“.

وبعد تداول المقطع كشف حمد الصويلحي، الإعلامي في صحيفة الرياضية“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن إدارة الهلال أيَّدت إجراءات رفع الشكوى للجهات المعنية“.

وتواجه الهلال والنصر، يوم 27 أكتوبر 2019، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للموسم 2019/2020، وفاز العالمي 2/1 بهدفين عبدالرزاق حمدالله، في حين سجل كارلوس إدواردو هدف الهلال، علمًا بأن لقب الدوري كان من نصيب الهلال، في حين احتل النصر المركز الثاني.

يشار إلى أن الهلال يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الحالي، برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، ويتأخر بـ11 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 25 مباراة.

في المقابل حصد النصر 48 نقطة من 25 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.

رسالة لكل لاعب نصراوي الفوز بدون نقالات ماله طعم ✋ وصاختهم خارج الملعب عالجوها داخل الملعب #سرقه_تذاكر_النصر #همه_حتى_القمه_يانصر pic.twitter.com/DuIMx2olRt — متعب ابوظهر (@mm_nsr6) October 26, 2019

وتقابل الهلال والنصر، في فبراير ومارس، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والدوري السعودي، حيث فاز الهلال 2/1 ثم 4/0.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أما في الجولات المتبقية من الدوري السعودي فسيلعب الهلال مع الفيحاء، وضمك، والاتفاق، والاتحاد، وأبها، والفتح، والفيصلي.

أما النصر فمن المقرر أن يلعب في الدوري السعودي مع الشباب، والرائد، والأهلي، والحزم، والفتح.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي، في الموسمين الماضيين، ليرفع رصيده إلى 17 لقبًا، مقابل 9 ألقاب للنصر، و8 للاتحاد، و6 للشباب، و3 للأهلي.