هتان باهبري: أتمنى التواجد مع البرازيل في المجموعة ذاتها بقرعة كأس العالم (فيديو)

أعرب هتان باهبري، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن أمنيته أن يقع المنتخب البرازيلي مع نظيره السعودي في المجموعة ذاتها بقرعة كأس العالم 2022 التي ستقام في الأول من أبريل المقبل.

وكان منتخب السعودية حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ليتصدر قائمة الأكثر مشاركة في المونديال بين المنتخبات العربية.

وقال باهبري، في تصريحات تلفزيونية ”مبارك للشارع السعودي التأهل لكأس العالم 2022، وإن شاء الله نمثل وطننا خير تمثيل، كلاعبين طموحنا أصبح أعلى بما أننا خضنا التجربة المرة الماضية ونتمنى تكرارها أكثر من مرة، ومن حق الجمهور أن يفتخروا بمنتخبهم، ونكون قادرين على الفوز بأستراليا في المواجهة المقبلة بحضور ودعم المشجعين في المدرجات“.

وعن قرعة المونديال التي تقام في الأول من أبريل المقبل، أشار باهبري ”أتمنى أن نقع مع البرازيل في المجموعة ذاتها لأنني أحب هذا المنتخب“.

هتان باهبري نجم الأخضر لصدى الملاعب: أتمنى مواجهة المنتخب البرازيلي في المونديال اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/gdqhxdwfyk#صدى_الملاعب #MBC1 pic.twitter.com/jLKCYdZ1fQ — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) March 26, 2022

واستهل المنتخب السعودي، تدريباته في جدة، استعدادًا لمواجهة أستراليا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعادل منتخب السعودية في مباراته الأخيرة مع مضيفه منتخب الصين بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

النقطة رفعت رصيد الصين إلى 6 نقاط في المركز الخامس بلا أمل في اللحاق بأي مقعد مؤهل، بفارق 3 نقاط عن منتخب فيتنام متذيل المجموعة.

على الناحية الأخرى ضمن منتخب السعودية تأهله المباشر بفوز اليابان المتصدر (21 نقطة) على أستراليا صاحب المركز الثالث (15 نقطة).

ويحتل الأخضر المركز الثاني بـ20 نقطة، وتبقى له مباراة مع أستراليا تعد تحصيلا حاصلا بالنسبة للأخير الذي ضمن المركز الثالث المؤهل للملحق، ولكن الفوز سيمنح السعودية الصدارة إن تعثر منتخب اليابان أمام فيتنام في الجولة الأخيرة.

وسيبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022، 32 منتخبًا تم توزيعها كالآتي: 13 من أوروبا و5 من أفريقيا و4 ونصف من آسيا، و4 ونصف من أمريكا الجنوبية و3 بطاقات ونصف من الكونكاكاف ونصف بطاقة لأوقيانوسيا.

وكان الإعلامي وليد الفراج كشف أن تصنيف المنتخب السعودي في قرعة كأس العالم 2022، لن يتغير حيث سيكون الأخضر بالتصنيف الرابع عند سحب القرعة.

وقال الفراج عبر برنامجه الرياضي ”تصنيف الأخضر سيكون بالمستوى الرابع، ولن ينتقل إلى الثالث حتى لو كنا فزنا على الصين وهزمنا أستراليا، يجب أن نقدم مستويات مميزة ومشاركة جيدة أفضل من مونديال 2018“.