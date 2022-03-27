البندري مبارك لاعبة المنتخب السعودي للسيدات: كتبت اسمي في التاريخ.. وأتمنى اللعب بنادي الهلال (فيديو)

كشفت البندري مبارك، لاعبة المنتخب السعودي للسيدات، عن طموحها مع منتخب بلادها، ومثلها الأعلى محليا وعالميا، مشددة على أمنيتها أن تمثل نادي الهلال في يوم من الأيام بسبب جمهوره الكبير.

وقالت البندري مبارك، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، عن بداية دخولها عالم كرة القدم ”بدأت صغيرة وكنت ألعب بالحواري ووجدت نفسي في كرة القدم ولما وصل عمري 15 سنة وجدت نفسي في هذه اللعبة، وأن تمثل وطنك وبلدك فخر كبير، وأنا من أسعد الناس أني شاركت مع المنتخب ومثلت بلادي ووطني“.

وأضافت ”كتبت اسمي في التاريخ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإنجازات زميلاتي، ومدربتنا أيضا، و“العب بعقلك تحرز الأهداف“ وأنا لا أعطي ظهري للملعب وهذا سر أهدافي، وأشكر زميلاتي لأنهنّ ساعدنني وتعاونّ معي، ومدربتي مونيكا لأنها جعلتني نجمة، وفي تحدّ شخصي لنفسي ولمن يقولون إن هذه الرياضة للأولاد ونريد أن نعرفهم مَن هنّ البنات اللائي يتكلمون عنهن“.

البندري مبارك – لاعبة المنتخب السعودي للسيدات : كنت ألعب في الحواري وأحببتها منذ الصغر. تمثيلي للمنتخب يدعو للفخر .. كتبت اسمي في التاريخ بمساعدة زميلاتي .. عشت تحدي مع اللي قللوا من شأني كوني امرأة اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩ ⁧#أكشن_مع_وليد⁩

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وعن النادي الذي تشجعه في الدوري السعودي، قالت ”أنا أحب الهلال وأفضل لاعب من وجهة نظري سالم الدوسري، والأفضل عالميا ليونيل ميسي وهو القدوة لي وأريد أن أسير على خطاه، وأتمنى اللعب للهلال وهو الميول والحب وكل شيء، وأحب مدرجهم وجمهورهم، وأريد أن أتواجد في الملعب لكي يشجعني الجمهور، وأريد الكل أن يتمنى السير على خطاي.. أنا وشقيقتي دائما نلعب معًا.

وختمت البندري، قائلة ”أتمنى أن أصل إلى مرحلة يتمنى فيها الكثيرون أن يكونوا مثلي، وهذا أقل ما أقدمه لوطني، وشكرًا لكل من تابعني وحفزني لتقديم الأفضل“.

البندري مبارك – لاعبة المنتخب السعودي للسيدات : أحب نادي الهلال وأفضل لاعب في الدوري هو سالم الدوسري .. قدوتي في كرة القدم ميسي. أكثر نادي أتمنى اللعب له وأمام جماهيره الهلال اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/asLnKR34gL — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 26, 2022

وشارك المنتخب السعودي لكرة القدم النسائية، أخيرًا في أول بطولة دولية في تاريخه، التي أقيمت بالمالديف، بمشاركة المالديف وسيشيل.

وتمكن المنتخب السعودي من الفوز في مباراتيه بالبطولة على سيشيل أولا بثنائية نظيفة، ثم كرر النتيجة نفسها على المالديف.

ودخلت لاعبة الأخضر السعودي البندري مبارك تاريخ الكرة النسائية السعودية، بتسجيلها أول هدف دولي، عندما تقدمت أمام سيشيل بهدف السبق، قبل أن تضيف اللاعبة مريم التميمي هدف الأخضر الثاني.

كما أصبحت البندري مبارك أول لاعبة تسجل 3 أهداف دولية للمنتخب السعودي في مباراتين متتاليتين، بتسجيلها هدفي السعودية في المباراة الثانية أمام المالديف، فضلا عن هدف في شباك سيشيل.