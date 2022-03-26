محمد الدعيع: نوال الكويتية "مثل أختي"

رد محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، على الجدل الذي أثير بشأن تداول صورا له برفقة الفنانة نوال الكويتية والتي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وضعه يده على كتفها.

وقال الدعيع عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم السبت: ”مع تقديري لجميع من تناول أو علّق على المقطع الذي جمعني بالأخت الفنانه نوال، أحب أن أوضح أنها مثل أختي وحديثي معها عبارة عن حبي وإعجابي بما تقدمه من فن“.

مع تقديري لجميع من تناول او علّق على المقطع الذي جمعني بالأخت الفنانه نوال احب ان اوضح انها مثل اختي وحديثي معها عبارة عن حبي واعجابي بما تقدمه من فن — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) March 26, 2022

وظهر ”الدعيع“ في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“ وهو يجلس بجانب نوال الكويتية، قائلًا: ”هذا الفنانة إللي قلتلك عنها، هذه إللي أحبها، وأموت فيها“، لترد نوال الكويتية عليه، قائلة: ”يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضيًا“، في إشارة منها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وانتقد متابعو محمد الدعيع ظهوره بهذا الشكل مع الفنانة نوال الكويتية، كونها ليست من محارمه كي يحتضنها هكذا.

احسن من وجهك يا مقرف — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) March 25, 2022

وأحيت الفنانة نوال الكويتية، أمس الجمعة 25 مارس، حفلًا غنائيًا في ختام موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ونالت العديد من الإشادات من الجمهور.

وتعرض ”الدعيع“، في يناير الماضي، لانتقادات من جمهور الهلال السعودي بسبب توجيه الدعم لعبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، بعد تعاقد مسؤولي ”الزعيم“، مع محمد العويس، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الأهلي.

ونشر ”الدعيع“ صورة للمعيوف عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، وذيلها بتعليق: ”أنت الأفضل يا بطل“، وهو ما رآه البعض من جمهور الهلال أنه تعليق ليس في وقته أو غير مناسب، وسيخلق المشكلات بين الحارسين.

بعد اقتراب الفيديو من مليون مشاهد الحارس الهلالي السابق محمد الدعيع يحذف هذا المقطع من حسابه مع الفنانه نوال @MohammedAlDeaye #الديربي pic.twitter.com/oRBCNMcxkQ — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 26, 2022

ولكن ”الدعيع“ عاد بعد ذلك للترحيب بالعويس، وكتب عبر حسابه على تويتر: ”أهلًا بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء، وبإذن الله ستشكل مع زميلك عبدالله المعيوف مصدر اطمئنان لمركز الحراسة، وكل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال، ولرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء الصفقات، وسد الاحتياجات بخامات مميزة تدعم مشوار الزعيم في البطولات المقبلة“.