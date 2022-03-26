فينسنت أبو بكر يكشف عن تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الكاميرون ضد الجزائر (فيديو)

كشف الكاميروني فينسنت أبو بكر، نجم نادي النصر السعودي، عن تعرضه لإصابة وصفها بـ“الخطيرة“ عقب مواجهة منتخب بلاده لنظيره الجزائري، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الجمعة، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتداول جمهور نادي النصر فيديو للنجم الكاميروني عقب المباراة وهو يصرح لوسائل الإعلام ويؤكد خطورة إصابته، حيث لم يكشف مزيدا من التفاصيل ولا مدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

واقترب المنتخب الجزائري من بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعدما فاز على مضيفه الكاميروني 1 / صفر، يوم الجمعة،في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وسجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد للجزائر في الدقيقة 40.

🔴 INFO : Vincent Aboubakar annonce devant les médias que sa blessure est grave. #CFOOT 🇨🇲🦁 pic.twitter.com/pRRgxYkjdx — CFOOT (@cfootcameroun) March 26, 2022

بذلك يضع الأخضر قدما في المونديال، انتظارا لمباراة الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب مصطفى تشاكر.

وهذه أول خسارة للكاميرون على أراضيها منذ 50 عاما، تحديدا منذ عام 1972.

ويُعد أبو بكر هدفا لأحد أندية الدوري الإيطالي بعد تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي أقيمت خلال فبراير الماضي.

وقال، مؤخرا، الصحفي رودي جاليت، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أبو بكر تلقى عرضاً من أحد الأندية الإيطالية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم أبو بكر لصفوف النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من بشكتاش التركي، حيث وقع على عقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2024.

ويُعد فينسنت أبو بكر أحد العناصر المهمة والأساسية في صفوف النصر، حيث فرض نفسه ليصبح المهاجم الأول للفريق بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وخاض أبو بكر بقميص النصر 25 مباراة في كافة البطولات منذ انضمامه، وسجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات مساعدةً لزملائه.