ماذا قال ياسر المسحل عن إمكانية مشاركة رومارينيو مع المنتخب السعودي في كأس العالم؟ (فيديو)

رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إمكانية تجنيس المهاجم البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد، ومشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 222 في قطر.

وأعرب روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو)، عن أمنيته باللعب مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر، وقال لحساب ”viva sport“ يوم الخميس: ”أبارك لمنتخب السعودية التأهل إلى كأس العالم، وأتمنى المشاركة معه بكأس العالم، أحب السعودية، ولا مانع لدي بتشريف هذا الوطن في حال كانت هنالك طريقه قانونية بتواجدي معهم في مونديال 2022“.

📞 ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

"رومارينيو" من أفضل اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين ومسألة التجنيس لم تطرح بسبب الأنظمة واللوائح.

الحصاد الرياضي …

@Yalmisehal pic.twitter.com/qMhGjNAjdw — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 25, 2022

كما نشر رومارينيو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ صورة لاحتفال لاعبي المنتخب السعودي، وكتب: ”حظًا طيبًا“.

وقال ياسر المسحل في تصريح لبرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية: ”رومارينيو من أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على دوري المحترفين السعودي، ومسألة التجنيس لم تطرح بسبب الأنظمة واللوائح“.

وأضاف: ”من الصعب تجنيس أو ضم لاعبين للمنتخب في وقت قصير، والأنظمة واللوائح لا تنطبق على عدد كبير من الأجانب الموجودين بالدوري السعودي، وهناك نجوم في الأخضر ساهموا بالوصول للمونديال، وبإذن الله، سيواصلون تميزهم في قطر“.

📞 ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

"هيرفي رينارد" هو مدرب الأخضر في كأس العالم .. والرغبة مشتركة.

الحصاد الرياضي …

@Yalmisehal pic.twitter.com/yqGGbNRROU — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 25, 2022

وسبق أن منحت السعودية جنسيتها لعدد من لاعبي الكرة، أبرزهم هارون كامارا مهاجم الاتحاد.

وتابع: ”وفقنا في اختيار اسم مميز لقيادة منتخبنا وهو المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وكنا واضحين معه منذ البداية بأن هدفنا الأساس هو التأهل إلى كأس العالم، وإستراتيجيتنا في التأهل للمونديال كانت أخذ كل مباراة على حدة“.

وأتم المسحل: ”رينارد قدم عملًا كبيرًا في تصفيات كأس العالم، وتواجده الدائم في المملكة، ومتابعته المستمرة للدوري والمنافسات السعودية بشكل عام، جعلاه يفهم أدق تفاصيل الكرة لدينا، ونجح بخلق توليفة مميزة بعدد محدد من اللاعبين لم يتجاوز 30 لاعبًا طوال فترة التصفيات“.

📞 ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

توفقنا في اختيار اسم مميز لقيادة منتخبنا الوطني .. واستراتيجيتنا في التأهل كانت أخذ كل مباراة على حدة.

الحصاد الرياضي …

@Yalmisehal pic.twitter.com/b6x5V2kbuJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 25, 2022

وأكمل: ”كانت خطة عمل محكمة وفقنا فيها، وحققنا الإنجاز، ورينارد سيكون مدرب الأخضر في كأس العالم، والرغبة مشتركة“.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي ”حسمنا التأهل إلى كأس العالم بأرقام تاريخية وغير مسبوقة، والدعم الكبير الذي توافر لنا يجعل أي شخص ينجح في قيادة الكرة السعودية للمونديال“.

وسيشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة السادسة، حيث سبق أن شارك في نسخ 1994، و1998، و2002، و2006، و2018.