الكشف عن طبيعة إصابة كاريلو لاعب الهلال مع منتخب بيرو

كشف الاتحاد البيروفي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن حجم إصابة أندرية كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي، والتي تعرض لها خلال مشاركته أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم.

تعرض أندريه كاريو، لاعب نادي الهلال لإصابة قوية في مباراة بيرو ضد أوروغواي، التي أقيمت بينهما فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وخرج كاريو مصاباً بعد تدخل عنيف من لاعب الأوروغواي في الدقيقة 63.

وقال الاتحاد البيروفي إن إصابة كاريلو عبارة عن كدمة في الركبة، وليست خطيرة كما أشارت بعض التقارير الإعلامية.

وأكد الاتحاد البيروفي أن مشاركة لاعب الهلال في مواجهة الباراغواي الأربعاء المقبل، تتصاعد لأن الإصابة بسيطة.