انتهاء الأزمة المفتعلة.. زيدان إقبال يتدرب مع منتخب العراق استعدادا لمباراة سوريا

يبدو أن الأزمة المفتعلة بشأن اللاعب العراقي الشاب زيدان إقبال نجم مانشستر يونايتد قد انتهت، بعد مشاركته في التدريب الجماعي لأسود الرافدين، يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة سوريا يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة فاصلة في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأشارت حسابات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار عبدالغني شهد المدير الفني لمنتخب العراق باستبعاد إقبال من حساباته خلال الفوز الثمين 1-صفر على الإمارات في الرياض، بالجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى، تسبب في صدمة للاعب البالغ عمره 18 عاما، ويلعب في صفوف فريق مانشستر يونايتد تحت 21 عاما، مما دفع والده إلى التواصل مع إدارة المنتخب العراقي، وطلب السماح لنجله بالعودة لإنجلترا، وهو ما لم يحدث.

وتفاعلت الجماهير العراقية مع غياب إقبال عن المباراة، وطالبت بالاعتماد عليه نظرا لما يملكه من موهبة أثبتها بالفعل بمشاركته في بعض مباريات الفريق الأول لناديه الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال الاتحاد العراقي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الجمعة، إن الفريق استأنف تدريباته في العاصمةِ السعودية الرياض في الملعبِ الاحتياطي المُجاور لاستاد الملك فهد، استعداداً لمواجهةِ منتخب سوريا يوم الثلاثاء المُقبل في دبي.

وشاركَ في التدريباتِ، التي حضرها وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، والنائب الثاني لاتحاد الكرة مُشرف المنتخب يونس محمود، جميعُ اللاعبين الثلاثين، وتم تقسيمهم إلى فريقين.

وجاءت تدريباتُ اللاعبين الذين اشتركوا في مواجهةِ الإمارات خفيفةً مع بعض التَدريبات البدنيّة والاستشفائيّة لاستَعادةِ النشاط، بينما انخرطَ البقية في وحدةٍ تدريبيةٍ مُتكاملة.

وأكد هذا البيان للاتحاد العراقي استمرار إقبال في صفوف ”أسود الرافدين“، دون تحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة سوريا يوم الثلاثاء المقبل.

وأنعش منتخب العراق آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عبر التأهل للمواجهة الفاصلة في التصفيات الآسيوية، بعدما خرج بانتصار ثمين 1-صفر على الإمارات.

وأحرز حسين علي هدف المباراة، التي أقيمت في الرياض، في الدقيقة 53، ليهدي العراق فوزه الأول في تسع مباريات بالتصفيات.

وكانت الإمارات تحتاج فقط إلى التعادل لضمان البقاء في المركز الثالث والتأهل لمواجهة أستراليا، ثالثة ترتيب المجموعة الثانية، على بطاقة الظهور في ملحق ضد خامس ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية.

لكن رصيد الإمارات تجمد عند تسع نقاط، وباتت تتقدم بفارق نقطة واحدة على العراق رابع الترتيب، قبل خوض الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء.

وستلعب الإمارات مع كوريا الجنوبية، متصدرة المجموعة الأولى التي ضمنت سابقا التأهل لكأس العالم، بينما يلعب العراق ضد سوريا التي حققت انتصارها الأول أيضا بالتفوق 3-صفر على لبنان في صيدا يوم الخميس.