رياضة

نادٍ إيطالي يرغب بخطف الكاميروني فينسنت أبوبكر من النصر
تاريخ النشر: 25 مارس 2022 17:47 GMT
تاريخ التحديث: 25 مارس 2022 18:15 GMT

نادٍ إيطالي يرغب بخطف الكاميروني فينسنت أبوبكر من النصر

تقارير صحفية تركية كشفت منذ أيام أن "أبو بكر" تواصل مع إدارة نادي بشكتاش من أجل العودة مجددًا للفريق.

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية أن أحد الأندية الإيطالية يرغب بشراء عقد الكاميروني فينسنت أبو بكر محترف نادي النصر السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي ”رودي غاليتي“، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه على تويتر، إن النادي الإيطالي اتصل بوكيل أعمال اللاعب لشراء عقده خلال الموسم المقبل.

ولم يكشف الصحفي الإيطالي عن هوية النادي الذي يرغب في التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

وترددت أنباء، خلال الفترة الماضية، عن رغبة المهاجم الكاميروني أبو بكر، الرحيل عن صفوف نادي النصر، نهاية الموسم الحالي، لعدم شعوره بالراحة مع النصر.

وكانت تقارير صحفية تركية كشفت منذ أيام أن ”أبو بكر“ تواصل مع إدارة نادي بشكتاش، من أجل العودة مجددًا للفريق.

وانضم فينسنت، البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف النصر، منذ صيف 2021، قادمًا من بشكتاش التركي، بعقد مدته 3 سنوات.

وخاض ”أبو بكر“ منذ انضمامه للنصر 25 مباراة في كافة البطولات، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 تمريرات.

ويلعب ”أبو بكر“ في مركز قلب الهجوم، كما يمكنه اللعب في مركز الجناح، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكاميروني 11.5 مليون يورو.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد

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