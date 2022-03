نادٍ إيطالي يرغب بخطف الكاميروني فينسنت أبوبكر من النصر

كشفت تقارير إعلامية أن أحد الأندية الإيطالية يرغب بشراء عقد الكاميروني فينسنت أبو بكر محترف نادي النصر السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي ”رودي غاليتي“، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه على تويتر، إن النادي الإيطالي اتصل بوكيل أعمال اللاعب لشراء عقده خلال الموسم المقبل.

ولم يكشف الصحفي الإيطالي عن هوية النادي الذي يرغب في التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

🚨🎯 An 🇮🇹 club have put in the crosshairs Vincent #Aboubakar: first contact with his entourage. 🇨🇲

📌 The #AlNasr striker (19 goals this season) could land in #SerieA: evaluations in progress. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 25, 2022