رفع علم السعودية في كورنيش الدوحة احتفالا بالتأهل لكأس العالم (شاهد)

رفعت لجنة المشاريع والإرث القطرية علم المملكة العربية السعودية في ”ساحة كأس العالم“ بكورنيش الدوحة، بعد صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأقيمت، ظهر اليوم الجمعة، في كورنيش الدوحة فعالية رفع أعلام الدول المتأهلة إلى كأس العالم 2022.

ورفعت أعلام دول السعودية واليابان وأوروغواي والإكوادور في فعالية نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في كورنيش الدوحة.

وتهدف الفعالية إلى الترحيب بطريقة جديدة بجميع المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى الترحيب بجماهير المنتخبات في قطر.

وبلغت السعودية نهائيات كأس العالم ”قطر 2022″، أمس الخميس، مستفيدة من خسارة أستراليا أمام اليابان بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله لقاء الصين بنظيرتها السعودية، أمس الخميس، على ملعب ”الشارقة“ في الإمارات ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بكرة القدم ”قطر 2022“.

تقدم المنتخب السعودي أولا عن طريق هدف أحرزه صالح الشهري برأسية مميزة في الوقت البديل من عمر الشوط الأول، ثم أدرك خصمه الصيني التعادل مع حلول الدقيقة 82 من ركلة جزاء نفذها بنجاح زو تشينجي.

ونجحت اليابان أيضا في التأهل للنهائيات بفضل هدفين أحرزهما منتخب ”الساموراي“ في الدقيقتين 89 90+4، عن طريق كاورو ميتوما.

ولحساب ذات المجموعة تغلبت عمان على فيتنام بهدفٍ وحيد سجله خالد الهاجري في الدقيقة 65.

وتتصدر اليابان المجموعة بـ 21 نقطة، تليها السعودية بـ 20 ثانيا، في حين تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة في المركز الثالث، وتأتي عمان رابعا بـ 11 نقطة، والصين خامسا بـ 6 نقاط، وأخيرا فيتنام بـ 3 نقاط فقط.

يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعتين يتأهلان مباشرة إلى المونديال، في حين يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا آسيويا قبل خوض ملحق دولي ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو.