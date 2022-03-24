المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود السعودية واليابان

حجز منتخبا السعودية واليابان مقعديهما في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر عن قارة آسيا، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات لينضما إلى 15 فريقا تأهلوا بالفعل إلى البطولة التي تنطلق في نوفمر/تشرين الثاني المقبل.

وتأهلت اليابان للمونديال بعد فوز ثمين في سيدني على المنتخب الأسترالي 2-صفر بفضل هدفين من البديل كاورو ميتوما في الدقائق الأخيرة من المباراة في أجواء ماطرة بالإستاد الأولمبي في سيدني، الخميس، لتضمن اليابان التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي.

كما ضمن الفوز الياباني، وهو الأول على أستراليا على أرض الأخيرة منذ 1998، للسعودية الظهور في النهائيات التي ستقام في قطر في وقت لاحق من العام الحالي أيضا، وذلك قبل تعادل ”الأخضر“ 1-1 مع الصين في الإمارات.

وتحتل أستراليا المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية، وستلعب في الملحق الآسيوي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى التي من المرجح أن يكون فريق عربي بين الإمارات والعراق.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة الفاصلة بين الثالث في المجموعتين الآسيويتين مع صاحب المركز الخامس في أمريكا الجنوبية، ليحصل المنتصر في المواجهة على مكان في النهائيات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أستراليا للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي، يحاول ”الأبيض“ الإماراتي جاهدا لتحقيق حلم مشاركته الثانية بعد مونديال إيطاليا 1990، وكذلك العراق بعد المكسيك 1986.

وانضمت السعودية واليابان إلى 15 منتخبًا كالتالي: قطر (الدولة المضيفة) والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وإنجلترا وصربيا وكرواتيا وبلجيكا وهولندا من أوروبا.

رسميا.. السعودية واليابان تتأهلان لكأس العالم قطر 2022 https://t.co/VKXEH8TEYS pic.twitter.com/JM300GKYZG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

والبرازيل والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية من آسيا، بينما يتبقى 15 مقعداً ينتظر المتأهلين الآخرين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والمقرر إقامتها 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

ويتأهل خمسة منتخبات إفريقية للنهائيات عبر مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة يوم الجمعة والثلاثاء المقبلين، وقد تسفر هذه المواجهات عن تأهل أربعة منتخبات عربية أخرى بعد السعودية، حيث تتنافس الجزائر ومصر وتونس والمغرب على المشاركة في مونديال قطر.

ويلعب المغرب مع الكونغو الديمقراطية ومصر مع السنغال والجزائر مع الكاميرون وغانا مع نيجيريا.

الملحق الأوروبي

تخوض المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات، إضافة إلى منتخبي التشيك والنمسا بعد احتلالهما المركز الأول في مجموعتي دوري الأمم الأوروبية، الملحق الأوروبي لحسم المقاعد الثلاثة المتبقية للقارة في المونديال عن طريق خوض قبل نهائي، ثم نهائي لحسم المقاعد الثلاثة المتبقية.

وتلتقي السويد مع جمهورية التشيك وويلز مع النمسا وإيطاليا مع مقدونيا الشمالية، والبرتغال أمام تركيا، وذلك بعد استبعاد المنتخب الروسي على إثر غزو أوكرانيا لتتأهل بولندا مباشرة لنهائي الملحق، بينما تأجلت مباراة اسكتلندا وأوكرانيا في قبل النهائي.

وسيلتقي الفائز من مباراة السويد وجمهورية التشيك مع بولندا التي تأهلت للنهائي مباشرة بعد استبعاد روسيا، في حين يلتقي الفائز من مباراة البرتغال وتركيا مع الفائز من مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية، بينما سينتظر الفائز من مباراة ويلز والنمسا إقامة مباراة اسكتلندا وأوكرانيا في يونيو/حزيران المقبل.