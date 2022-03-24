ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع الصين

ضمنت السعودية التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل حتى مواجهة الصين، اليوم الخميس، لكنها اكتفت بالتعادل 1-1 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وقبل انطلاق هذه الجولة، كانت السعودية تحتاج للفوز على الصين لضمان الظهور مرة أخرى في كأس العالم، لكن خسارة أستراليا حسمت الأمور بشكل مبكر.

وتقدم صالح الشهري بهدف للسعودية بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل الاستراحة مباشرة، لكن تشو تشينجي أدرك التعادل للصين من ركلة جزاء في الدقيقة 82، في مباراة أقيمت في الشارقة دون حضور مشجعين.

الصين يتعادل مع #المنتخب_السعودي 1-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم #السعودية_الصين #الصين_السعودية السعودية تأهلت إلى المونديال قبل مباراة الصين ولكن لكي تتصدر مجموعتها: – يجب أن يفوز على أستراليا في الجولة الأخيرة. – يجب إلا يفوز اليابان على فيتنام في الجولة الأخيرة. pic.twitter.com/i7mrLbolZo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وقبل المباراة، تأكد تأهل السعودية إلى كأس العالم بعد خسارة أستراليا 2-صفر أمام اليابان.

وتراجعت السعودية إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن اليابان المتصدرة.

بينما تأتي أستراليا بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة كاملا:

وستخوض السعودية مباراة غير مؤثرة أخرى في ختام التصفيات الآسيوية أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

سيطر المنتخب السعودي على الشوط الأول، لكنه لم يهز الشباك سوى في الثواني الأخيرة عندما نفذ سلمان الفرج ركلة ركنية على القائم القريب، وقفز الشهري بشكل بارع وسدد كرة ساقطة برأسه داخل المرمى.

وحصلت السعودية على أكثر من فرصة لتعزيز التقدم، لكن في النهاية لم تكن محظوظة عند احتساب ركلة جزاء على المدافع عبد الإله العمري بسبب لمسة يد عقب كرة عرضية.

ونفذ تشو ركلة الجزاء بنجاح على عكس اتجاه الحارس محمد العويس ليدرك التعادل. وكاد الشهري أن ينتزع هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لكنه سدد أعلى العارضة بقليل.