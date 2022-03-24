هل تنطبق شروط التجنيس على رومارينيو والمنتخب السعودي؟

أثارت تصريحات البرازيلي رومارينيو مهاجم وهداف نادي الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بشأن رغبته في المشاركة مع منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ردود فعل واسعة، وذلك بعد ساعات قليلة من تأهل ”الأخضر“ للمونديال بالفعل.

وفاز منتخب اليابان 2/0 على أستراليا، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ليضمن الساموراي التأهل للمونديال للمرة السابعة على التوالي، كما ضمن الفوز الياباني في الاستاد الأولمبي في سيدني للسعودية الظهور في النهائيات التي ستقام في قطر أيضا.

رومارينيو: مستعد لتمثيل المنتخب السعودي بكأس العالم في قطر https://t.co/NQL4K8wRzQ pic.twitter.com/CdX4WqYFKE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية وسيلعب في الملحق الآسيوي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى (الإمارات على الأرجح)، وبعد ذلك سيواجه الفائز منهما المنتخب صاحب المركز الخامس في أمريكا الجنوبية ليحصل المنتصر في المواجهة على مكان في النهائيات.

وفور تأهل السعودية للمونديال قبل مواجهة الصين في وقت لاحق اليوم، أبدى رومارينيو البالغ من العمر 31 عاما رغبته بالمشاركة مع منتخب السعودية؛ ليثير الجدل بشأن مدى إمكانية حصوله على الجنسية ومشاركته مع الأخضر، خاصة أن المملكة منحت الجنسية لثلاثة لاعبين العام الماضي.

وحصل عبدالفتاح آدم ومختار علي وهارون كمارا على الجنسية السعودية؛ نظرا لأنهم من مواليد المملكة، لكن أعمارهم أقل من روماريو ريكاردو دا سيلفا الشهير برومارينيو بكثير.

شاهد ردود فعل وفرحة المنتخب السعودي بعد هدفي اليابان والتأهل لكأس العالم رسميا (فيديو) https://t.co/BJQGn9j7Lb pic.twitter.com/lmupSCGoUh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وفي العام الماضي، أصدِر قرار ملكي، بمنح الجنسية السعودية، للمبدعين في مختلف المجالات، والذين يستطيعون خدمة الوطن؛ بما فيهم العاملين بالقطاع الرياضي.

أما في حالة رومارينيو الذي يلعب في السعودية منذ العام 2018، عندما انتقل إلى الاتحاد، قادما من الجزيرة الإماراتي، ففرصته قد تكون سانحة لتمثيل ”الأخضر“ في المونديال؛ نظرا لأنه لم يسبق له تمثيل المنتخب البرازيلي الأول في أي مباراة رسمية أو أي منتخب آخر.

وبناء على ذلك يمكنه تمثيل السعودية لكن في حال انطباق الشروط التي حددها الاتحاد الدولي (الفيفا) لتغيير الجنسية بالنسبة للاعبين.

وحدد الفيفا عدة شروط فيما يتعلق باللاعب الذي لم يمثل منتخب بلاده في أي مباراة من قبل ويريد الحصول على جنسية بلد بديل، إذ أنه يجب أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية:

-أن يقدم وثائق تثبت أن والده أو والدته ولدا في البلد الذي يريد الحصول على جنسيتها، ودليل على أن هذا الشخص، الأب أو الأم، هو الوالد أو الوالدة البيولوجية له.

رسميا.. السعودية واليابان تتأهلان لكأس العالم قطر 2022 https://t.co/VKXEH8TEYS pic.twitter.com/JM300GKYZG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

– ويمكن أن يثبت أن الجد أو الجدة وُلدا في هذه البلد ودليل على أن ذلك الشخص هو الجد أو الجدة البيولوجي له، وفيما يتعلق بالشرط الثالث، الذي يمكن أن ينطبق على رومارينيو، هو أن يبت أنه أقام في البلد الذي يريد الحصول على جنسيتها ما لا يقل عن خمسة أعوام متواصلة بعد بلوغه الثامنة عشر من عمره طالما لم ينجح في إثبات أنه ولد في ذات البلد.

ووقع رومارينيو للعميد في التاسع من أغسطس/آب 2018، أي أنه بعد أربعة شهور من الآن سيكمل أربع سنوات إقامة وليس خمس، وكأس العالم سيبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أي أنه لا يمكنه تمثيل السعودية في المونديال المقبل.

جدير بالذكر أن رومارينيو، سجل 64 هدفا وصنع 17 آخرين، خلال 132 مباراة رسمية، مع الاتحاد في كافة المسابقات، بينها 15 في الدوري خلال الموسم الحالي.