رومارينيو: مستعد لتمثيل المنتخب السعودي بكأس العالم في قطر

أعرب المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو)، عن أمنيته باللعب مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

وضمن المنتخب السعودي المشاركة بكأس العالم 2022 بعد فوز منتخب اليابان على أستراليا في الجولة التاسعة من المجموعة الثانية من الدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

وقال رومارينيو لحساب ”viva sport“ بعد فوز اليابان 2/0 على أستراليا: ”أبارك لمنتخب السعوديه التأهل إلى كأس العالم، وأتمنى المشاركه معهم بكأس العالم، أنا أحب السعوديه ولا مانع لدي بتشريف هذا الوطن في حال كانت هنالك طريقه قانونيه بتواجدي معهم في مونديال 2022“.

كما نشر رومارينيو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ صورة لاحتفال لاعبي المنتخب السعودي وكتب: ”حظًا طيبًا“.

حصرياً || رومارينهو : أبارك لمنتخب السعوديه التأهل لكأس العالم و أتمنى المشاركه في كأس العالم معهم ، فأنا أحب السعوديه و لا مانع لدي بتشريف هذا الوطن في حال كان هنالك طريقه قانونيه بتواجدي معهم في مونديال 2022 .#Romarinho #Copa pic.twitter.com/279R4EWFh8 — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) March 24, 2022

وسجل رومارينيو 15 هدفًا مع نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هادفي المسابقة مع ليندر تاوامبا لاعب التعاون، ويتأخرا بـ4 أهداف عن المتصدر أوديون إيغالو مهاجم الهلال.

وبعد تصريحات رومارينيو صعد هاشتاغ ”تجنيس رومارينيو مطلب“ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية، للمطالبة بتجنيس اللاعب المؤثر مع الاتحاد السعودي.

وسبق أن منحت السعودية جنسيتها لعدد من لاعبي الكرة أبرزهم هارون كامارا مهاجم الاتحاد.

وتأهل المنتخب السعودي رسميًا إلى كأس العالم قبل مواجهة الصين في وقت لاحق، وقبل مواجهة منتخب أستراليا، يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة.

وضمن المنتخب السعودي المركز الثاني، على الأقل، ليتأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

ويتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، من 9 مباريات، في حين حصد المنتخب السعودي 19 نقطة من 8 مباريات في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد منتخب أستراليا عند 15 نقطة في المركز الثالث.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.