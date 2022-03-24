شاهد ردود فعل وفرحة المنتخب السعودي بعد هدفي اليابان والتأهل لكأس العالم رسميا (فيديو)

تابع الطاقم الفني للمنتخب السعودي واللاعبون، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لقاء المنتخبين الياباني والأسترالي في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، في فندق إقامتهم بالإمارات.

وتفاعل الطاقم الفني واللاعبون مع اللقاء، خاصة بعد انتصار المنتخب الياباني 2-0 وضمانهم بشكل رسمي التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، قبل مواجهتهم المنتخب الصيني.

وعبر الطاقم الفني للمنتخب السعودي واللاعبون عن فرحتهم بالتأهل للنهائيات مباشرة بعد نهاية لقاء اليابان وأستراليا، والظاهر أن الطاقم الفني للمنتخب السعودي تنفس الصعداء؛ لأن اللقاءين الأخيرين أمام الصين وأستراليا لم يعد لهما أهمية في سباق التأهل.

وسجلت اليابان هدفين في الدقيقة الـ 89 وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بذل الضائع عبر مهاجمها كاورو ميتوما لاعب سانت جيلواز البلجيكي؛ لتبلغ نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها وترافقها السعودية.

ورفعت اليابان رصيدها في صدارة المجموعة الثانية إلى 21 نقطة مقابل 19 نقطة للسعودية في المركز الثاني والتي لعبت لقاء أقل، فيما تجمد رصيد أستراليا في النقطة الـ 15، وضمن لعب لقاءات الملحق للتأهل لنهائيات كأس العالم.