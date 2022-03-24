رسميا.. السعودية واليابان تتأهلان لكأس العالم قطر 2022

تأهل اليابان والسعودية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد هزيمة أستراليا بهدفين دون رد أمام المنتخب الياباني، حيث ضمن المنتخبان المركز الأول والثاني في المجموعة المؤهلان مباشرة إلى كأس العالم.

وتحتل أستراليا المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية وستلعب في الملحق الآسيوي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى وبعد ذلك سيواجه الفائز منهما المنتخب صاحب المركز الخامس في أمريكا الجنوبية ليحصل المنتصر في المواجهة على مكان في النهائيات.

وأصبحت السعودية المنتخب رقم 16 الذي يضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم والرابع في أسيا بعد منتخب قطر المستضيف ومنتخب إيران ومنتخب كوريا الجنوبية ، كما تبلغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخها بعد نسخ 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية و1998 في فرنسا و 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2006 في ألمانيا و 2018 في روسيا .

وكان أفضل إنجاز للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم تأهله لدور 16 في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994 وفي أول مشاركة له في النهائيات بينما خرج من الدور الأول في باقي المشاركات .

وتشارك اليابان في النهائيات للمرة السابعة في تاريخها وعلى التوالي حيث بلغت النهائيات لأول مرة في نهائيات كأس العالم بفرنسا 1998 وبعدها لم تغب عن النهائيات وتأهلت لدور 16 في 3 نسخ 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية و2010 في جنوب إفريقيا و2018 في روسيا .

وتأهلت 10 منتخبات أوروبية للنهائيات ومنتخبين من أمريكا الجنوبية و4 منتخبات من أسيا وستحسم خلال الفترة الدولية الحالية 12 مقعد في النهائيات ، من الملحق الأوروبي مقعدين و منتخبين من أمريكا الجنوبية و5 مقاعد لإفريقيا و 3 مقاعد لأمريكا الجنوبية .

وتحسم باقي المقاعد في النهائيات من خلال لقاءات سد بين القارات في حزيران / يونيو القادم ومقعد من الملحق الأوروبي .

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر : البلد المضيف ( تشارك للمرة الأولى )

ألمانيا : المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 20 )

الدانمارك : المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 6)

فرنسا : المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 16)

بلجيكا : المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 14 )

البرازيل : متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية ( تشارك للمرة 22 ، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930 )

كرواتيا : متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 6 )

صربيا : متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 3 )

إسبانيا : متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 16 )

سويسرا : متصدر المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 12 )

إنجلترا : متصدر المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 16 )

هولندا : متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 11)

الأرجنتين : ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية ( تشارك للمرة 18 )

إيران : متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم ( تشارك للمرة السادسة )

كوريا الجنوبية : صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم ( تشارك للمرة 11 )

اليابان : متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم ( تشارك للمرة السابعة )

السعودية : المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم ( تشارك للمرة السادسة )