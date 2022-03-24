زيدان يرفض عرض النصر السعودي.. والمفاوضات مع غارسيا لازالت قائمة

أكدت وسائل إعلام إيطالية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض العرض الذي تلقاه خلال الأيام الماضية، لتدريب النصر السعودي.

وصرح الصحفي الإيطالي ”رودي غاليتي“، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه بتويتر، أن النصر السعودي أيضا لا يزال يفاوض المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وقدمت إدارة النصر، الأيام الماضية، عرضا رسميا للفرنسي زيدان من أجل خلافة روسو لتدريب الفريق، حيث إنه غير مرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن ريال مدريد.

ومازال نادي النصر يعاني من سوء النتائج مع مدربه الحالي ميخيل انخيل روسو، حيث ودع دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال أيضا، بالإضافة إلى هزيمته بديربي الرياض في الدوري السعودي.

وتولى الأرجنتيني روسو قيادة النصر في 2021، وينتهي عقده في صيف 2022، كما قاد الفريق في 15 مباراة في المسابقات الرسمية انتصر خلالها في 11 لقاء، وخسر 3 مرات، فيما تعادل في مواجهة.

وتولى الفرنسي غارسيا تدريب عدة أندية أوروبية، مثل: سانت اتيان، ديجون، لومان، ليل، روما، ونادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وحقق العديد من البطولات كلقب الدوري الفرنسي في موسم 2009-2010 مع نادي ليل، والتأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق أولمبيك ليون في موسم 2019-2020.

وخاض رودي غارسيا 58 عاما، 875 مباراة مع جميع الفرق التي دربها، فاز في 423 منها وتعادل في 227 وخسر 225.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد.

فهد المولد..

إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن النادي قدم عرضا للاعب نادي ‎الاتحاد ”فهد المولد“.

وصرحت ذات المصادر، أن النصر قدم عرضا للاعب الاتحاد بقيمة 8 ملايين ريال سنويا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويلعب فهد المولد لنادي الاتحاد منذ 2011، واعير لنادي ليفانتي الإسباني في 2018، قبل أن يعود مرة أخرى لصفوف الاتحاد.

ويلعب المولد البالغ من العمر 27 عاما، في مركز هجوم الفريق، وانضم للمنتخب السعودي في كأس آسيا 2019، سجل أول أهدافه في كأس آسيا في المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي في البطولة، والتي انتهت بالفوز 4 – 0 أمام كوريا الشمالية.

وشارك مع المنتخب السعودي في العام 2011 بكأس العالم تحت 20 سنة في كولومبيا، كما شارك في بطولة آسيا تحت 19 سنة في العام 2012.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 60 نقطة، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي وتاباتا..

وفي سوق الانتقالات أيضا، كشفت وسائل إعلام سعودية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي تضع لاعب نادي سبورتنغ لشبونة ”برونو تاباتا“ كأحد الخيارات للموسم الجديد.

ونشر الإعلامي ”عناد الرشيد“ الصحفي بصحيفة اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع“تويتر“ أن النادي البرتغالي، يتطلع إلى أن تكون صفقة اللاعب البرازيلي ما بين 4 إلى 5 ملايين يورو، على أن يتم سداد قيمة الصفقة على دفعتين كحد أقصى.

وأكد الإعلامي السعودي، أن ناديي الأهلي السعودي وسبورتنج لشبونة، على وفاق، وأيضا هناك رغبة من برونو تاباتا، للانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكانت إدارة الأهلي حاولت ضم تاباتا في فترة الاتتقالات الشتوية الماضية، ولكن توقفت الصفقة في اللحظات الأخيرة لعدم اكتمال الأوراق.

ويلعب تاباتا في مركز وسط الملعب، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي في 2014، وتبلغ قيمته السوقية بحسب موقع “ترانسفير ماركت” 4 ملايين يورو.

وانضم برونو البالغ من العمر 24 عاما، لصفوف سبورتينج لشبونة في 2020، قادما من نادي بورتيمونينسي البرتغالي الذي انضم إليه في 2016.

ويعاني الأهلي السعودي هذا الموسم من سوء كبير في النتائج، حيث يحتل المركز العاشر، في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 28 نقطة، حيث يبعد عن مراكز الهبوط بـ 3 نقاط.

ويواجه الأهلي فريق الباطن، في 5 مايو القادم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.