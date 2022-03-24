نايف هزازي يرد على "عدم قدرته على الجري في ملعب سداسيات" (فيديو)

رد نايف هزازي لاعب المنتخب السعودي السابق، على حديث إعلامي سعودي ـ لم يذكر اسمه ـ قال عنه وزميله ناصر الشمراني مهاجم الأخضر السابق، أنهما غير قادرين على الجري في ملعب سداسيات.

وطلب أحد مشاهدي البرنامج السعودي، بتجهيز نايف هزازي وناصر الشمراني للعب مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر بسبب عدم توفر مهاجم سعودي قوي حاليا بحسب وجهة نظره.

من يقصد اللاعب نايف هزازي من كلامه عن الاعلام السعودي اعطونا توقعاتكم pic.twitter.com/oyvEvJcXjG — أبو نايف (@2ZRKk46NZciXxXa) March 24, 2022

غير أن الإعلامي، رد على وجهة نظر المشجع بالقول إن الشمراني وهزازي غير قادرين الآن على اللعب في ملعب سداسيات، مشيرا إلى أن كرة القدم تغيرت كثيرا، وهو ما لم يعجب نايف هزازي.

وقال هزازي في فيديو نشره عبر سناب شات: إنه قادر على الرد دون ذكر اسم الإعلامي، مشيرا إلى أنه ما زال في الـ33 من عمره، وتابع ”نحن قادرون على الرد لكنك ستذهب للشكوى، أنت تعرف لمن وتعرف أننا سنحترم من ستشكو إليهم“.

ويعاني منتخب السعودية من التوفر على مهاجم بجودة كافية تناسب قدراته وطموحاته، إذ بات يعتمد على صالح الشهري الاحتياطي في نادي الهلال أو فراس البركان لاعب الفتح الذي يمر بوعكة صحية رغم دوره الحاسم منذ انطلاق التصفيات.

والله لو كل شي في الحياة طبقنا عليه المعايير الحقيقية كان انت قاعد في البيت من زمان لكن زمن خلا اللي مثلك يطلع ويعلم الناس الصح والخطا 😄 كلنا عارفين وش اللي مخليك للحين على الهوا مع انك مطرود من قناة لقناة ومستمر 🥁🥁 📣#الحقيقة_توجع#تاجر_الأزمات — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) March 24, 2022

السهلاوي ينضم للهجوم

من جهته انضم محمد السهلاوي لاعب النصر السابق للهجوم على ـ نفس الإعلامي ـ على ما يبدو حيث غرد :“

والله لو كل شي في الحياة طبقنا عليه المعايير الحقيقية كان انت قاعد في البيت من زمان لكن زمن خلا اللي مثلك يطلع ويعلم الناس الصح والخطأ، كلنا عارفين وش اللي مخليك للحين على الهوا مع انك مطرود من قناة لقناة ومستمر“.