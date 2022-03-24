السعودية ضد الصين.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة حسم التأهل لكأس العالم

يخوض المنتخب السعودي اختبارا قويا أمام منافسه الصين مساء اليوم الخميس، في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في العام الحالي في ضيافة قطر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الصين والسعودية في تصفيات كأس العالم:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الصين ضد السعودية

تقام المباراة على ملعب الشارقة الإماراتي في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية خارج السعودية بصوت المعلق عصام الشوالي، بجانب قناة SSC7 بصوت المعلق فهد العتيبي داخل السعودية.

وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا ١ بصوت المعلق عامر عبد الله وقناة دبي الرياضية ١ بصوت المعلق أحمد العبيدلي وقناة الكأس ٥ بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب مجموعة السعودية وفرص التأهل

يحتل المنتخب السعودي صدارة الترتيب برصيد ١٩ نقطة وخلفه منتخب اليابان برصيد ١٨ نقطة ثم منتخب استراليا برصيد ١٥ نقطة.

ويحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد ٥ نقاط وقبله منتخب عمان في المركز الرابع برصيد ٨ نقاط ثم منتخب فيتنام في المركز الأخير برصيد ٣ نقاط.

وتقضي اللائحة بصعود متصدر ووصيف المجموعة مباشرة للمونديال بينما يلعب المنتخب صاحب المركز الثالث مع ثالث المجموعة الأولى في مواجهة فاصلة لتحديد المنتخب الذي يواجه خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويلعب في نفس الجولة منتخب استراليا ضد اليابان اليوم الخميس. ويعني فوز المنتخب السعودي وصوله إلى ٢٢ نقطة، وهو ما يضمن تأهله مباشرة إلى كأس العالم.

وقد يتأهل المنتخب السعودي قبل لعب المباراة في حال فوز اليابان على أستراليا في المباراة التي ستسبق مباراة المنتخبين.

أسلحة السعودية

يدخل المنتخب السعودي مواجهة الصين باحثا عن تحقيق الفوز ولا شيء سواه أملا في حسم صراع بطاقة المونديال بشكل رسمي.

ولن ينظر لاعبو المنتخب السعودي إلى وجود صعوبات تاريخية في الفوز على الصين خلال مواجهات سابقة، ولكن طموح التأهل للمونديال سيكون الأمر الأهم في أعين لاعبي الأخضر في المواجهة التي تقام دون حضور الجماهير.

وقال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي إن مشوار التصفيات كان طويلا وشاقا ولكنه في الوقت ذاته لم يحسم بعد والفوز على الصين سيكون خطوة نحو الصعود.

وأشار إلى أن الفرص كلها حتى الآن في يد لاعبي الأخضر ولا مجال للتهاون أمام الصين أو التقليل من المنافس فالمباراة صعبة ومهمة.

ويعتمد منتخب السعودية على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه رباعي خط الدفاع محمد البريك وعبد الإله العمري وعبد الله مادو وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره علي الحسن وسلمان الفرج وفي الهجوم سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.

مفاجآت الصين

يبحث التنين الصيني عن تحقيق مفاجأة أمام السعودية وتقديم عرض للتمثيل المشرف أمام لاعبي المنتخب السعودي.

وقال المدرب لي شياو بينج المدير الفني لمنتخب الصين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه سيخوض مباراة بلا ضغوط وسيلعب بأعصاب هادئة.

وأوضح أن المنتخب الصيني يسعى لتقديم مباراة قوية والظهور بصورة طيبة أمام المنتخب السعودي.

ويعتمد منتخب الصين على تشكيلة تضم حارس المرمى يان جولينج وأمامه رباعي خط الدفاع زهو شينجي وزهانج لينبينج ووانج شينشاو ويو داباو.

ويقود خط الوسط إكسو أكسين ووي إكسي وجي شيانج وجين جينداو وداي زي جون مع المهاجم زهانج يونينج.

وقال الدكتور طه إسماعيل المدير الفني الأسبق لمنتخب السعودية لـ“إرم نيوز “ إن لاعبي الأخضر أمام فرصة لحسم الخطوط المتشابكة في هذه المجموعة وتجنب الحسابات المعقدة.

وأوضح أن المنتخب السعودي لديه الأفضلية أمام الصين سواء بالفوارق الفنية أو فوارق الخبرات، مؤكدا أن هيرفي رينارد مدرب منظم ومميز ويستطيع تحفيز لاعبيه لحسم الفوز على الصين.