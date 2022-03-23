روما يدرس تقديم عرض رسمي للنصر السعودي للتعاقد مع تاليسكا

يدرس روما تقديم عرض رسمي للنصر السعودي للتعاقد مع مهاجمه وهدافه البرازيلي أندرسون تاليسكا مقابل أكثر من 12 مليون يورو، وذلك بعد وضعه على رادار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية.

ورغم الفوز في ديربي روما أمام لاتسيو، يوم الأحد الماضي، لا يزال مورينيو غير مقتنع تمامًا بالأداء، ويريد الضغط على إدارة النادي من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وأحرز المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام هدفين ليمنح روما الفوز 3-صفر على لاتسيو في قمة العاصمة ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

ووصل أبراهام بذلك إلى 23 هدفًا في كل المسابقات، وهو أعلى من الأهداف للاعب في موسمه الأول مع روما، ويتقدم بهدفين على الهداف الأرجنتيني الشهير غابرييل باتيستوتا في موسمه الأول هناك.

مورينيو يرغب في ضم تاليسكا مهاجم النصر لتعزيز هجوم روما https://t.co/SOYBXbBKL5 pic.twitter.com/P6rI8hoAux — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 22, 2022

لكن موقع ”كاليتشو ميركاتو“ أشار إلى أن المدير الفني البرتغالي يحتاج للمزيد من المهاجمين لمساندة الدولي الإنجليزي، لذلك يسعى للتعاقد مع تاليسكا (أندرسون سوزا كونسيساو) مهاجم النصر الذي يرغب في الرحيل عن السعودية بعد موسم واحد فقط لرغبته في العودة إلى أوروبا على الرغم من أنه سجل 14 هدفًا حتى الآن في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتصدر هدافي النصر هذا الموسم.

ويسعى المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا للعودة لأوروبا رغم أن عقده مع النصر يستمر حتى 2024، لذلك سيجد روما نفسه مضطرًا لدفع أكثر من 12 مليون يورو للحصول على خدمات مهاجم بنفيكا البرتغالي، وبشكيتاش التركي السابق، الذي يحصل في ”العالمي“ على راتب سنوي قدره 6.5 مليون يورو.

وبدأ تاليسكا مسيرته في باهيا البرازيلي قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في 2014، ليخوض بعدها موسمين على سبيل الإعارة في بشيكتاش بين عامي 2016 و2018.

وانتقل بعدها إلى غوانجزو في 2019 بعد موسم على سبيل الإعارة، ومنه إلى النصر الذي يحتل المركز الثالث قبل 5 جولات على نهاية الدوري.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، متفوقًا على الهلال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.