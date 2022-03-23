جيسوس: رفضت عرضًا لتدريب النصر السعودي

كشف المدير الفني البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس عن رفضه عرضًا لتدريب النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال الذي سبق له قيادته للعديد من الألقاب.

وتعاقد النصر مع المدير الفني الأرجنتيني ميغل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز السابق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حتى نهاية الموسم خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحقق روسو (65 عامًا) لقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا، في 2020، بجانب كأس ليبرتادوريس، في 2007، وكأس الدوري (كأس مارادونا)، في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد، في 2005، وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس، في 2017، لكن يبدو أنه لا يلبي طموحات جماهير ”العالمي“.

ولا يرتبط المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 67 عامًا دون أي نادٍ منذ رحيله عن تدريب بنفيكا البرتغالي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما أعلن قطب لشبونة توصله إلى اتفاق لإنهاء التعاقد مع مدرب فلامنغو البرازيلي السابق.

وتلقى جيسوس عرضًا من الأهلي السعودي في وقت سابق من العام الحالي، حينما كان الألباني بيسنيك هاسي مدربًا للفريق قبل إقالته من منصبه مؤخرًا.

ورفض جيسوس عرض الأهلي، مفضلًا تأجيل أي تفكير في العروض إلى بداية الموسم المقبل، وذلك بعدما أنهى المدير الفني البالغ من العمر 67 عامًا فترته الثانية مع بنفيكا تاركًا الفريق في المركز الثالث بالدوري البرتغالي بفارق 4 نقاط خلف بورتو المتصدر حينها وبعد 15 مباراة.

وتحدث مدرب فلامنغو السابق خلال مقابلة مع موقع ”torcedores“ إنه رفض عرضًا من النصر لتدريب الفريق الأول بين العديد من العروض التي تلقاها بعد رحيله عن بنفيكا.

وبعد مفاوضات محبطة مع أندية فلامنغو، وأتلتيكو مينييرو، وكورنثيانز، البرازيلية، بين ديسمبر/كانون الأول، وفبراير/شباط الماضيين، لا يزال جيسوس دون أي ارتباط مع أي نادٍ.

وتوج جيسوس مع فلامنغو بلقب الدوري البرازيلي، وكأس ليبرتادوريس 2019، وخاض في كأس العالم للأندية في نفس العام، عندما تغلب 3-1 على فريقه السابق الهلال السعودي.

وخلال المقابلة حدد جيسوس موعد عودته للتدريب، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون خارج البرتغال، قائلًا: ”متأكد من أنني سأعود إلى كرة القدم البرتغالية، لكن في الوقت الحالي خطوتي التالية خارج البرتغال، وعروض العمل التي تلقيتها منذ مغادرتي بنفيكا رفضتها جميعًا لأنني أريد العمل، بداية من مايو/آيار، أو يونيو/حزيران المقبلين، أي مع بداية الموسم الجديد“.

وتحدث مدرب فلامنغو السابق عن ”غزو“ المدربين البرتغاليين لكرة القدم البرازيلية، حيث يضم الدوري البرازيلي عدة مدربين برتغاليين أبرزهم: أبيل فيريرا (بالميراس)، وباولو سوزا (فلامنغو)، وفيتور بيريرا (كورينثيانز)، ولويس كاسترو (بوتافوغو).

وقال في هذا الشأن: ”الاعتراف بكفاءة المدرب البرتغالي لم يحدث فقط في البرازيل، ولكن في جميع أنحاء العالم، وصحيح أنني كنت أول برتغالي ينجح في البرازيل، والآن لدينا 3 أو 4 مدربين بارزين هناك، وهذا يجعلني أشعر بالفخر، لأنني أعتقد أنه سوق جيد للمدرب البرتغالي“.