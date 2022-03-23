"شق في الشبكة" يشعل أزمة بكأس الاتحاد الكويتي.. العربي يتخطى القادسية وسط أحداث مثيرة (فيديو)

صعد العربي إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الكويتي إثر تغلبه على القادسية 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، في الوقت الأصلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت، على استاد علي صباح السالم، ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة.

وضرب العربي موعدا مع نظيره النصر الذي سبقه إلى النهائي بعدما تجاوز الكويت، في الدور ذاته 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 اليوم أيضاً.

وشهدت ركلات الترجيح حدثاً مثيراً بعدما سدد لاعب العربي علي عزيز الركلة السادسة لتخرج كرته خارج الملعب وسط مطالبات من لاعبي العربي باحتسابها باعتبار أن الكرة مرت عبر الشباك الممزقة إلى الخارج، ولكن الحكم هاشم الإبراهيم لم يستجب لهم وأطلق صافرة النهاية.

غرائب كرة القدم.. ركلة الترجيح تخرج من الشباك الممزقة والحكم يعتبرها مهدرة، ويعلن تأهل #القادسية على حساب #العربي في نصف نهائي كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.#العربي_القادسية #القادسيه_العربي pic.twitter.com/tMENNSyEDq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

وبعد احتجاجات من لاعبي وجهاز العربي ومشاورات بين طاقم التحكيم ومراقب المباراة عاد الحكم ليطلب استكمال تسديد الركلات الترجيح محتسباً ركلة العربي هدفاً ومعلناً استمرار التعادل وسط اعتراض ”قدساوي“ هذه المرة.

وفي الركلتين الحاسمتين، أضاع لاعب القادسية عبدالعزيز نصاري ركلته فيما نجح سلطان الشايع بالتسجيل للعربي مانحاً فريقه بطاقة التأهل للنهائي.

بعد اعادة البلنتيات .. العربي يتأهل الم النهائي بعد فوزه على القادسية #القادسيه_العربي pic.twitter.com/Qsvfi368m6 — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) March 23, 2022

القادسية تقدم عند الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب فيصل الشطي في الدقيقة السادسة، قبل أن يسجل الجامايكي روماريو الهدف الثاني في الدقيقة 28.

في المقابل سجل هدفي نادي العربي الوافد الجديد اللاعب النيجيري، ستيفن جوبي، في الدقيتين 33، 85.

يذكر أن القادسية هو حامل لقب البطولة عن موسم 2020-2019، علماً بأن المسابقة قد ألغيت العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويتقاسم الملكي نظيره العربي أكثر الأندية تتويجاً باللقب برصيد 5 ألقاب لكل فريق، بينما نادي العربي حصد لقب البطولة 3 مرات، ويعود آخر تتويج له إلى عام 2013-2014.

وتأهل نادي القادسية لدور قبل نهائي كأس الاتحاد الكويتي بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن النصر الوصيف.

في المقابل تأهل العربي إلى هذا الدور بعد أن جاء على رأس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن كاظمة الوصيف.