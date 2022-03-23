رسميًا: إقالة شاموكسا من تدريب الشباب السعودي وتعين الروماني سوموديكا خلفًا له

أعلنت إدارة نادي ‎الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، إنهاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.

ونشرت إدارة الشباب بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ أعلنت فيه قرار إقالة شاموسكا من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيانه: ”قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بريكليس شاموسكا“.

وقامت الإدارة بتقديم شكرها للسيد شاموسكا على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

سوموديكا مدربًا للفريق

وفي نفس السياق أعلنت إدارة الشباب تعاقدها رسميًا مع ماريوس سوموديكا المدرب الروماني، خلفًا للمقال شاموكسا.

وقال نادي الشباب في بيان رسمي إن التعاقد مع سوموديكا سيكون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ومن المقرر أن يصل سوموديكا إلى العاصمة الرياض غدًا للخميس، على أن يباشر مهام عمله رسميًا يوم الجمعة المقبل.

وتعاقد نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، مع المدرب البرازيلي، في مايو 2021، ولمدة موسمين .

وشارك شاموسكا الشباب منذ توليه القيادة 27 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 4 لقاءات.

ودرب شاموكسا، البالغ من العمر 56 عامًا، العديد من الأندية، مثل: فيتوريا، وميراسول، وريو برانكو، وغوياس، والهلال، والفيصلي.

ويواجه الشباب الهلال، في 3 أبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 47 نقطة من 25 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.