رياضة

بينها بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم
تاريخ النشر: 23 مارس 2022 16:28 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2022 16:45 GMT

بينها بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب السعودية نظيره الصيني، غدًا الخميس، على ملعب الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

يلتقي منتخب السعودية نظيره الصيني، غدًا الخميس، على ملعب الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

واحتل المنتخب السعودي المركز الأول أو الثاني في المجموعة منذ اليوم الأول من التصفيات، وتجاوز أستراليا للمركز الأول بعد الجولة الرابعة حين خسرت أستراليا أمام اليابان وفازت السعودية على الصين.

وتتفوق السعودية في الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن اليابان، بينما تأتي أستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وسيكون الفوز على الصين في الشارقة، يوم الخميس، كافيا لضمان مكان في النهائيات للمرة السادسة في تاريخ السعودية، بينما قد يكون التعادل كافيا أيضا لفريق المدرب رينار إذا انتصرت اليابان على أستراليا في سيدني.

موعد مباراة السعودية والصين

تقام المباراة غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة الـ7 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين
سيتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC SPORT 7 داخل المملكة العربية السعودية.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصله لاتفاقية مع قنوات ”بي إن سبورتس؛ كي تصبح شريكا ناقلا للمباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، المقررة يومي 24 و29 آذار/مارس 2022.

وأكدت شبكة ”بي إن“ أنها ستقوم بإطلاق 4 قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي: بي إن سبورت AFC، وبي إن سبورت 1 AFC، وبي إن سبورت 2 AFC، وبي إن سبورت 3 AFC، والتي ستقوم بعرض المباريات وفق أحدث تقنيات البث الرقمي 4K وتعليق عالمي المستوى.

يذكر أن مدرب السعودية هيرفي رينارد قال، أمس، إن ”فريقه يستحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وإن مصيره بات في يده، وذلك قبل خوض آخر مباراتين في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا النهائية أمام الصين وأستراليا“.

وقال رينار قبل مباراته قبل الأخيرة في التصفيات: ”نحن في مركز ممتاز في المجموعة.
قام اللاعبون بعمل لا يصدق، وكل شيء الآن في أيدينا. نعم، الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على واحدة من البطاقتين المباشرتين لكأس العالم، لكنني أريد أن نحتل الصدارة، لأننا كنا نتصدر المجموعة منذ فترة طويلة.
وتابع لموقع الاتحاد الآسيوي: ”في كرة القدم الدولية، الأمور دائما صعبة، ولكن عندما تمثل بلادك، لا يوجد وقت للاسترخاء. لا يمكننا التراجع في هذه المرحلة المهمة“.

وستلعب السعودية مع أستراليا في 29 مارس (آذار).

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