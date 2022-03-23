بينها بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب السعودية نظيره الصيني، غدًا الخميس، على ملعب الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

واحتل المنتخب السعودي المركز الأول أو الثاني في المجموعة منذ اليوم الأول من التصفيات، وتجاوز أستراليا للمركز الأول بعد الجولة الرابعة حين خسرت أستراليا أمام اليابان وفازت السعودية على الصين.

حصة تدريبية في أبوظبي ⚽️

الوصول إلى الشارقة 🚍 نهاية يومنا الرابع من الإعداد لمواجهة الصين! ⚪️🟢 pic.twitter.com/WFvigJVHi5 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 22, 2022

وتتفوق السعودية في الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن اليابان، بينما تأتي أستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وسيكون الفوز على الصين في الشارقة، يوم الخميس، كافيا لضمان مكان في النهائيات للمرة السادسة في تاريخ السعودية، بينما قد يكون التعادل كافيا أيضا لفريق المدرب رينار إذا انتصرت اليابان على أستراليا في سيدني.

موعد مباراة السعودية والصين

تقام المباراة غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة الـ7 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

سيتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC SPORT 7 داخل المملكة العربية السعودية.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصله لاتفاقية مع قنوات ”بي إن سبورتس؛ كي تصبح شريكا ناقلا للمباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، المقررة يومي 24 و29 آذار/مارس 2022.

وأكدت شبكة ”بي إن“ أنها ستقوم بإطلاق 4 قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي: بي إن سبورت AFC، وبي إن سبورت 1 AFC، وبي إن سبورت 2 AFC، وبي إن سبورت 3 AFC، والتي ستقوم بعرض المباريات وفق أحدث تقنيات البث الرقمي 4K وتعليق عالمي المستوى.

بدءا من مباريات السعودية ضد الصين والإمارات مع العراق.. beIN sports تنقل تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم https://t.co/IEulR0Oe1Q pic.twitter.com/ylbNAfwYwQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

يذكر أن مدرب السعودية هيرفي رينارد قال، أمس، إن ”فريقه يستحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وإن مصيره بات في يده، وذلك قبل خوض آخر مباراتين في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا النهائية أمام الصين وأستراليا“.

وقال رينار قبل مباراته قبل الأخيرة في التصفيات: ”نحن في مركز ممتاز في المجموعة.

قام اللاعبون بعمل لا يصدق، وكل شيء الآن في أيدينا. نعم، الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على واحدة من البطاقتين المباشرتين لكأس العالم، لكنني أريد أن نحتل الصدارة، لأننا كنا نتصدر المجموعة منذ فترة طويلة.

وتابع لموقع الاتحاد الآسيوي: ”في كرة القدم الدولية، الأمور دائما صعبة، ولكن عندما تمثل بلادك، لا يوجد وقت للاسترخاء. لا يمكننا التراجع في هذه المرحلة المهمة“.

وستلعب السعودية مع أستراليا في 29 مارس (آذار).