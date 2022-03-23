فيصل بن تركي يرد على تصريحات محمد العنزي عن "ديون النصر" مع وليد الفراج

حرص الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، الرد على تصريحات الناقد الرياضي محمد العنزي خلال تواجده في برنامج ”أكشن مع وليد“ مع الإعلامي وليد الفراج، والتي حمل خلالها الإدارة السابقة للعالمي الأزمات والديون التي يمر بها الفريق حاليا.

وقال بن تركي في 3 تغريدات عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء: ”للتوضيح وللتاريخ ليس من عادتي الرد في أي موضوع يخص نادينا الحبيب الذي خدمناه لأكثر من 40 سنة، ولكن يجب أن تتضح الحقائق، في حال أن تذكر معلومات في برنامج أكشن يا دوري من أخ عزيز الأستاذ محمد شنوان العنزي“.

وأضاف: ”ففي ذلك الوقت وقبل تعيين أخي الغالي المستشار تركي آل الشيخ كانت هناك إستراتيجية للديون في وقت أخي الأمير عبدالله بن مساعد أن تقلص ديون الأندية إلى أن تنتهي خلال 4 سنوات بنسبة 25% سنويا، وفي أول سنة قلصت بنسبة 28% لتكون مستعدة الأندية للتخصيص“.

وتابع: ”وبعد خروج إدارتنا من النادي تكرما من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أمر بتسديد ديون جميع الأندية بلا استثناء لتبدأ مرحلة جديدة ولله الحمد“.

تصريحات محمد العنزي

وكان محمد العنزي قد قال في تصريحات تلفزيونية: ”النصر أقصي من نصف النهائي لدوري أبطال آسيا رغم العمل الكبير بأخطاء تحكيمية، ومن كأس الملك هذه النسخة وفي الدوري أمام الاتحاد بأخطاء تحكيمية، ولا أقول إنها كل المشكلة ولكنها جزء مهم نتيجة هذا العمل، وإدارة مسلي آل معمر تحملت ديون إدارات سابقة وهذا يبرئ إدارته وكل إدارة ورئيس علينا أن نعرف ماذا ترك من ديون لنصر وعلى ضوء هذا يستطيع الجمهور النصراوي يعرف حجم العمل، لما يأتي رئيس نادي ويترك تركة مثقلة بالديون ويحقق منجزا أو اثنين هذا ليس نجاح، حينما يأتي رئيس ويترك تركة مثقلة بالديون ولا يحقق شيء لا يسمى نجاح“.

وأضاف: ”في نهاية الأمر فإن إدارة مسلي آل معمر في الموسم القادم هو الدقيق والمباشر ويمكن نحاسبه، ولما نتحدث عن تجارب الآخرين فنادي الاتحاد لم يكن موجودا في الـ3 سنوات الماضية، وفهد بن نافل في الهلال أيضا موجود 3 سنوات، ولكن مسلي هذه أول سنة له“.

محمد العنزي: #النصر اقصي من كأس الملك و #دوري_أبطال_آسيا و من المنافسة على الدوري بأخطاء تحكيمية .. إدارة مسلي آل معمر تحملت ديون إدارات سابقة اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/r6V8kUfuCg — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 22, 2022

وتابع العنزي: ”وأنا أتحدث حتى على فترة الأمير فيصل بن تركي، فالإدارة الحالية سددت الديون على النصر، وكل إدارة لهم التقدير والاحترام ولا أنتقدهم ولست في موضع انتقاد، وأتحدث عن جزئية مهمة ولك أن تتخيل أن الإدارة الحالية تحملت ديون من فترة الأمير فيصل بن تركي ومن بعده، والإدارة جاءت محملة بالديون، ودفاعي ردا على من يقول (ارحل يا مسلي)، وواثق أن الموسم المقبل سيكون نموذجيا للنصر“.

وتسلم الأمير فيصل بن تركي إدارة نادي النصر من العام 2009 حتى 2017، أعاد الفريق خلالها إلى التتويج ببطولة الدوري مرتين (2013-2014 و2014-2015) بعد غياب استمر 20 عاما بالإضافة إلى بطولة كأس ولي العهد 2013-2014.

واستلم بعده سلمان المالك رئاسة النادي العاصمي مكلفا في موسم 2017-2018 خلفا لفيصل بن تركي قبل أن تكلف هيئة الرياضة سعود آل سويلم رئيسا للنصر أواخر الموسم، ليبقى في النادي ويعيده إلى منصة التتويج بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019 والتأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا.

وبعد انتهاء تكليف آل سويلم، أعلن عن صفوان السويكت رئيسا للعالمي مطلع موسم 2019-2020 وحقق معه بطولتي كأس سوبر أمام التعاون والهلال ليبقى مع الفريق حتى الإعلان عن حل مجلس إدارته في الحادي والعشرين من مارس من موسم 2020-2021.

وتولى مسلي آل معمر رئاسة النصر في 2021 بعد تزكيته رئيسا لمجلس إدارة النادي خلال الجمعية العمومية غير العادية.

وما زال نادي النصر يعاني من سوء النتائج، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى هزيمته بديربي الرياض في الدوري السعودي.

وتولى الأرجنتيني روسو قيادة النصر في 2021، وينتهي عقده في صيف 2022، كما قاد الفريق في 15 مباراة في المسابقات الرسمية فاز خلالها في 11 لقاء، وخسر 3 مرات، فيما تعادل في مواجهة واحدة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.