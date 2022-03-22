وليد الفراج: النصر يقترب من إنفاق مليار ريال منذ الموسم الماضي (فيديو)

ناقش الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه ”أكشن مع وليد“ الأزمات التي يمر بها نادي النصر السعودي هذا الموسم، رغم التدعيمات القوية التي قام الفريق على مدار المواسم الماضية.

وقال وليد الفراج: “ بالنسبة لميزانيته، قبل حوالي 7 أشهر أعلن النصر عن إيرادات المصروفات بـ520 مليون ريال، والميزانية التقديرية، للموسم الحالي، تبلغ 358 مليون ريال، وهذا معناه أن النصر، للموسم الماضي وحتى الآن، يقترب من مليار ريال من الإنفاق، الله يرزقه، ولكن: هل نتاج هذه الأرقام على أرض الواقع كان مرضيًا للمشجع النصراوي؟، هذا هو السؤال الذي نبحث عن إجابة له“.

وأضاف: ”لماذا هذا الإنفاق التاريخي الذي حظي به النصر ولم تحظ به أندية سعودية كبيرة، ولماذا نتائجه لا تؤدي لفرح كبير للمشجع النصراوي؟!، هذه الأرقام كان من الممكن تجعل النصر يحتكر المسابقات السعودية 3 سنوات دون أي منافس“.

وأشار: ”اعتمدنا، اليوم، عدم وجود أي صوت أو ناقد قد يراه المشجع النصراوي يستفز النصر، وهدفنا أن يكون الحوار مفيدًا، وأن يكون النصر في المكان الذي يليق به“.

كما عرض ”الفراج“ عبر برنامجه تقرير بعنوان ”22 لاعبًا محليًا تعاقد معهم النصر خلال 5 سنوات، لماذا، وما النتيجة؟“، في إشارة إلى التكاليف الكبيرة التي أنفقها ”العالمي“ في تعاقدته دون وجود نتيجة قوية ترضي مشجعيه.

من جانبه، قال الناقد الرياضي محمد العنزي، في معرض تحليله لأزمات ”العالمي“: ”لا توجد أزمة في النصر، وهو مستمر بالمنافسة.. لكن لديه مشاكل بسبب تعاقب الإدارات، وعدم ثبات الأجهزة الفنية، ولذلك لا نجد الاستقرار.. وتم إعفاء رؤساء النصر ولم نجد أي استقرار“.

محمد العنزي: لا يوجد أزمة في #النصر وهو مستمر بالمنافسة.. لكن لديه مشاكل بسبب تعاقب الإدارات وعدم ثبات الجهاز الفني وبذلك لا نجد الاستقرار .. تم إعفاء رؤساء النصر ولم نجد أي استقرار اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/SbH8frgKis — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 22, 2022

وتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب نهاية الجولة الـ 25.

ويستمر التوقف حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وذلك لإقامة آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلًا عن استضافة المملكة لمباريات دور المجموعات دوري أبطال آسيا لدول غرب القارة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة أمام منتخبي الصين وأستراليا، حيث يلعب أولًا في الشارقة، يوم 24 مارس الجاري مع الصين، ثم يستضيف أستراليا في جدة، يوم 29 من الشهر نفسه.

وتستضيف السعودية، اعتبارًا من يوم 7 أبريل المقبل، مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لدول الغرب، حيث تشارك السعودية بأربعة فرق: الهلال، والفيصلي، والشباب، والتعاون.

كما تتخلل فترة التوقف، إقامة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك يوم 3 أبريل المقبل، فيلعب الهلال مع الشباب، يوم 4 من الشهر نفسه، الفيحاء مع نادي الاتحاد.

وتنطلق الجولة الـ26، يوم 5 مايو المقبل، وتختتم المسابقة بلقاءات الجولة الـ 30 والتي ستكون في توقيت واحد، يوم الأحد 29 من نفس الشهر.

وفي الوقت ذاته، حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين 19 و20، حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة، يوم 3 مايو المقبل، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم 11 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة الـ 26، ستكون، في شهر مايو المقبل، نظرًا لمشاركة 4 أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 والتي تستضيفها المملكة، من خلال مجموعات قسم الغرب الخمس في مدن: الرياض، وبريدة، وجدة، والدمام، خلال شهر أبريل المقبل.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي بـ60 نقطة من 25 مباراة، ويليه الهلال بـ29 نقطة من 23 مباراة.