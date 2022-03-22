مورينيو يرغب في ضم تاليسكا مهاجم النصر لتعزيز هجوم روما

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن روما بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو يبحث التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي؛ لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ورغم الفوز بالديربي أمام لاتسيو، يوم الأحد الماضي، لا يزال مورينيو غير مقتنع تماما بأداء الفريق، ويريد الآن الضغط على من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

فيما يبدو أن أيامه في #النصر أصبحت معدودة .. #تاليسكا ينشر صورة له أثناء مشاهدته خسارة #بيشكتاش أمام #غالطة_سراي بالدوري التركي. كانت تقارير صحفية قد أكدت أن بيشكتاش التركي قد أقترب من التعاقد مع البرازيلي تاليسكا في فترة الإنتقالات الصيفية. pic.twitter.com/k3I5Ibbyf1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وأحرز المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام هدفين ليمنح روما الفوز 3-صفر على لاتسيو في قمة العاصمة ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ووصل أبراهام بذلك إلى 23 هدفا في كل المسابقات، وهو أعلى من الأهداف للاعب في موسمه الأول مع روما، ويتقدم بهدفين على الهداف الأرجنتيني الشهير غابرييل باتيستوتا في موسمه الأول هناك.

وقال موقع ”فورزا روما“، يوم الثلاثاء، إنه في ظل عدم توفر ميزانية كبيرة لنادي العاصمة يبحث موريينو في خيارات بديلة، ليضع تاليسكا على رأس أولوياته، خاصة وأنه كان قريبا من الانتقال إلى روما قبل بضع سنوات.

ويلعب تاليسكا أو أندرسون سوزا كونسيساو البالغ عمره 28 عاما في صفوف النصر السعودي منذ بداية الموسم الماضي، وذلك بعد خوض فترة في غوانجزو الصيني.

وأضاف الموقع أن تاليسكا يريد العودة إلى أوروبا بعد موسم واحد فقط في السعودية رغم تسجيله 14 هدفا في 23 مباراة مع النصر، ودوره البارز مع ”العالمي“ في الموسم الحالي.

وتألق تاليسكا في صفوف بنفيكا وكان أحد أبرز لاعبي الفريق، وحقق نتائج جيدة مع بشيكتاش التركي بعدها، وأصبح أيضا قناصا ولا يخطئ في الركلات الثابتة.

وعندما كان مونشي مديرا رياضيا لروما سعى للتعاقد معه، لكن بشيكتاش طلب حينها 25 مليون يورو؛ لذلك حوّل المدير الرياضي السابق انتباهه إلى لاعب آخر.

ويسعى تاليسكا للعودة إلى أوروبا من جديد رغم أن عقده مع النصر ينتهي في 2024، لكن سعره البالغ 12 مليون يورو لا يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة لفريق المدير الفني البرتغالي، لكن راتبه يبلغ 6.5 مليون يورو سنويا.

ومن الناحية البدنية، فهو لاعب مثالي لطريقة لعب مورينيو؛ حيث يملك الخبرة والطول الفارع ولديه خبرة دولية جيدة، وفي ظل الخيارات الهجومية المتاحة يمكنه أن يكون بديلا مهما لإبراهام.

وبدأ تاليسكا مسيرته في باهيا البرازيلي قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في 2014، ليخوض بعدها موسمين على سبيل الإعارة في بشيكتاش بين عامي 2016 و2018.

صحيفة تركية تكشف تفاصيل عرض بشكتاش لضم تاليسكا نجم النصر السعودي https://t.co/CBRpMKMNgt pic.twitter.com/9ezX5jYn8O — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2022

وانتقل بعدها إلى غوانجزو في 2019 بعد موسم على سبيل الإعارة، ومنه إلى النصر الذي يحتل المركز الثالث قبل خمس جولات على نهاية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، متفوقا على الهلال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.