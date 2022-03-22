تقرير: زين الدين زيدان يدخل دائرة المرشحين لتدريب نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن هناك تطورا جديدا بشأن ملف المدربين لنادي النصر السعودي، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع مدرب جديد خلال الموسم القادم.

ونشرت صحيفة ”الوئام“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دخل ضمن اهتمامات نادي النصر السعودي لتولى قيادة الفريق.

وأشارت إلى أن اسم زين الدين زيدان داخل دائرة الترشيحات لتولي تدريب فريق النصر وسط رغبة الإدارة في تواجد مدرب عالمي.

وما زال نادي النصر يعاني من سوء النتائج مع مدربه الحالي ميخيل أنخيل روسو، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى هزيمته بديربي الرياض في الدوري السعودي.

وتولى الأرجنتيني روسو قيادة النصر في 2021، وينتهي عقده في صيف 2022، كما قاد الفريق في 15 مباراة في المسابقات الرسمية انتصر خلالها في 11 لقاء، وخسر 3 مرات، فيما تعادل في مواجهة.

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان البالغ من العمر 49 عاما، هو أحد أكثر المدربين نجاحا في العالم، حيث درب مؤخرا ريال مدريد.

ولعب زيدان سابقا كلاعب خط وسط مهاجم، واعتبر أحد أعظم اللاعبين في التاريخ واشتهر برؤيته وتمريراته وتحكمه في الكرة وبراعته الفنية.

وحصل على العديد من الجوائز الفردية كلاعب، بما في ذلك حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم في أعوام 1998 و2000 و2003، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد.