رينارد مدرب المنتخب السعودي: نستحق التأهل لكأس العالم ومصيرنا في أيدينا

قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، إن فريقه يستحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وإن مصيره بات في يده وذلك قبل خوض آخر مباراتين في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا النهائية أمام الصين وأستراليا.

واحتل المنتخب السعودي المركز الأول أو الثاني في المجموعة منذ اليوم الأول من التصفيات، وتجاوز أستراليا للمركز الأول بعد الجولة الرابعة حين خسرت أستراليا أمام اليابان وفازت السعودية على الصين.

وتتفوق السعودية في الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن اليابان، بينما تأتي أستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وسيكون الفوز على الصين في الشارقة، يوم الخميس، كافيا لضمان مكان في النهائيات للمرة السادسة في تاريخ السعودية، بينما قد يكون التعادل كافيا أيضا لفريق المدرب رينارد إذا انتصرت اليابان على أستراليا في سيدني.

وقال رينارد قبل مباراته قبل الأخيرة في التصفيات: ”نحن في مركز ممتاز في المجموعة. قام اللاعبون بعمل لا يصدق، وكل شيء الآن في أيدينا. نعم، الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على واحدة من البطاقتين المباشرتين لكأس العالم، لكنني أريد أن نحتل الصدارة، لأننا كنا نتصدر المجموعة منذ فترة طويلة.

وتابع لموقع الاتحاد الآسيوي ”في كرة القدم الدولية، الأمور دائما صعبة، ولكن عندما تمثل بلادك، لا يوجد وقت للاسترخاء. لا يمكننا التراجع في هذه المرحلة المهمة“.

وستلعب السعودية مع أستراليا في 29 مارس آذار.