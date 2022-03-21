إعلان عقوبة بيان نادي الاتحاد السعودي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعوي لكرة القدم فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال على نادي الاتحاد بعد نشر بيان عبر حساب النادي الرسمي تضمن ”إساءة واتهام وإثارة الرأي العام“ تجاه اللجان القضائية في الاتحاد السعودي.

وكان نادي الاتحاد قد طالب بعقد جمعية عمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لحل لجنة الانضباط، واصفًا القرارات الأخيرة بالاستفزازية، بعد أن قررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف حامد البلوي لمدة 4 مباريات كاملة؛ بسبب تصريحاته بعد كلاسيكو الهلال.

اتحاد القدم السعودي يرد على نادي الاتحاد: يجب الامتثال لقرارات اللجان القضائية https://t.co/CqvKisaND7 pic.twitter.com/2numiFU9go — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وكان حامد البلوي قد شن هجومًا على الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عقوبة إيقاف مهاجمه عبدالرزاق حمدالله قبل مباراة الهلال والاتحاد، وأيضًا أداء حكم المباراة.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن ممارسات لجنة الانضباط تعتبر استفزازًا أكثر منها منافسة ورياضة وصناعة واستثمارًا، مطالبًا الاتحاد السعودي للعبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط.

وأكد النادي، أنه في حال عدم رغبة الاتحاد في عقد الجمعية العمومية، فإن النادي من حقه تفعيل بند عقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط.

ورد الاتحاد السعودي لكرة القدم على بيان نادي الاتحاد مؤكدًا على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه القرارات الصادرة عنها.

نادي الاتحاد يقدم اعتذارا رسميا لاتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط https://t.co/nBEangBYpR pic.twitter.com/Qj2wtyrEhu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وشدد اتحاد الكرة السعودي في بيانه على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه.

واختتم اتحاد القدم السعودي بيانه مؤكدًا أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.

وكان هذا قبل أن يقدم نادي الاتحاد اعتذاره لاتحاد كرة القدم السعودي وللجنة الانضباط في بيان رسمي يوم الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان الاعتذار: ”إشارة إلى البيان التوضيحي الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء 16 مارس 2022 بشأن البيان الصادر عن نادي الاتحاد وما تضمنه البيان التوضيحي من ضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية في الاتحاد وعدم التشكيك، فيها فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية وتحديدا لجنة الانضباط والأخلاق“.

وأضاف: ”إننا لم نشكك إطلاقا في القرارات بل نعمل بها وننفذها وفقا لمنطوقها الصادر، وإن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا ومازالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق“.